Haberler

Tekirdağ’da kırtasiyelere sıkı denetim

Tekirdağ’da kırtasiyelere sıkı denetim
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ’da okula dönüş öncesi kırtasiyelerde, fahiş fiyat ve fiyat etiketi denetimi gerçekleştirildi.

Tekirdağ'da okula dönüş öncesi kırtasiyelerde, fahiş fiyat ve fiyat etiketi denetimi gerçekleştirildi.

Tekirdağ Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul malzemeleri satan işletmeleri denetledi. Ekipler, raflarda bulunan ürünlerin fiyat etiketlerini tek tek kontrol ederek tüketicilerin doğru bilgilendirilip bilgilendirilmediğini inceledi.

Denetimlerde kalem, defter, silgi, boya gibi temel okul ürünlerinin raf fiyatları ile kasa fiyatları karşılaştırıldı. Ayrıca ürünlerin ilgili mevzuat kapsamında güvenlik şartlarına uygunluğu da kontrol edildi.

İşletme yetkililerine tüketicilerin mağdur edilmemesi ve fiyat etiketlerinin kurallara uygun şekilde düzenlenmesi konusunda bilgilendirme yapıldı.

Yetkililer, öğrencilerin okula dönüş hazırlıkları tamamlanana kadar denetimlerin farklı işletmelerde devam edeceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimi başladı! İşte ilk tur sonuçları

Günlerdir yapılamayan seçim başladı! İşte 1. tur sonuçları
Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu için çok konuşulacak sözler: Siyasi tutuklu olarak görmüyorum

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu için olay sözler! Bu ifadeler çok konuşulur
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Canlı hayvan borsasında öldüresiye kavga

Görüntüler Türkiye'den! Bir an bile acımadılar
İntihar edeceğini söyleyen kızın yayınına annesi de girdi

İntihar edeceğini söyleyen kızın yayınına annesi de girdi
Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde yok! Mourinho “Kusura bakma” deyip açıkladı

Arda Şampiyonlar Ligi'nde yok! "Kusura bakma" diyerek açıkladı
İstanbul'un göbeğinde esrarengiz kaza! Araçtaki fors ve kart dikkat çekti

Esrarengiz kaza!

İran'dan internet yasakları için ezber bozan çıkış!

Cumhurbaşkanı yardımcısı hükümeti topa tuttu
Yemen'in kuzeyinde bir hapishaneye hava saldırısı: 7 ölü, 7 yaralı

Hapishane hava saldırısında enkaza döndü! 7 kişi hayatını kaybetti
Başbakan “Almayın” dedi, vatandaşlar kuyumculara koştu! Satışlar patladı

Başbakan “Almayın” dedi, vatandaşlar kuyumculara koştu