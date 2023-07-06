Spor Liselerine Başvurular Bugün Sona Eriyor

Yetenek sınavıyla öğrenci alınan okullara başvurular bugün sona erecek. Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında geçen yıl imzalanan Spor Liseleri Ortak Yönetim Modeli İş Birliği Protokolü kapsamında 2023-2024 eğitim öğretim yılında, 31 olimpik branşta olmak üzere 33 ildeki 38 liseye öğrenci alımı yapılacak. Tematik spor liselerine başvurular e-Okul Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Spor liselerinde çerçeve öğretim programları ile protokol/proje kapsamında bireysel ve takım sporları ile ilgili spor alanında eğitim veriliyor. Söz konusu liselerde binicilik, ragbi, sutopu, eskrim, güreş, voleybol, boks, halter, bisiklet, okçuluk, riatlon, cimnastik, atletizm, masa tenisi, atıcılık, yüzme, badminton, kayak, curling, kano, tekvando, hokey, basketbol, futbol, hentbol, buz pateni, yelken, kürek, judo, tenis, sportif tırmanış branşları yer alıyor.