Selçuk Pamucak Sahili'nde What A Fest Başlıyor

Selçuk Pamucak Sahili, 19-23 Temmuz tarihleri arasında What A Fest adlı müzik festivaline ev sahipliği yapacak. Festival boyunca birçok ünlü isim ve grup sahne alacak. Selçuk Belediyesi'nin düzenlediği festivaller, yerel ekonomiye ve kent tanıtımına büyük katkı sağlıyor.

Selçuk Pamucak Sahili, 19-23 Temmuz tarihleri arasında bir kez daha on binlerce müzik severi ağırlayacak. Gençlik ve müzik festivalleriyle, üreticiye değer katan şenliklerle son yıllarda on binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Selçuk'ta, bu yaz da What A Fest için geri sayıma başladı.

What A Fest boyunca İzmir Selçuk'un fahri hemşehrisi Hayko Cepkin; Köfn, Duman, Ozbi, Sagopa Kajmer, Manga, Emir Can İğrek'in yanı sıra birçok isim ve grup Pamucak Sahili'nde performans sunacak. Uzun sahil şeridi ile tatilcilerin yanı sıra son dönemde kampçıların da gözde mekanı olan Selçuk Pamucak Sahili'nde binlerce genç; kamp, müzik ve eğlence için bir araya gelecek.

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in göreve gelmesinden bu yana gerek belediye tarafından kent içinde düzenlenen, gerekse Selçuk'un ev sahipliği yaptığı festivallerle yerel ekonomiye ve kent tanıtımına büyük katkı sunuluyor.

2019'da EFEST ile değişen festival anlayışı çerçevesinde, bugüne kadar kent tarımına değer katmak amacıyla Belevi'de Şen Şeftali ve Gökçealan'da Şerefine Salkım Hanım Üzüm Şenlikleri düzenlendi. Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonlarının farklı yaş gruplarındaki organizasyonlarına, Türkiye'nin en önemli müzik festivali ve gençlik kamplarına ev sahipliği yapan Selçuk Pamucak Sahili, 2019 yılında Gezgin Fest ile 40 bine yakın müzikseveri ağırladı. Geçtiğimiz yıllarda ayrıca Selçuk Pamucak Sahilinde, Efes Selçuk Belediyesi ev sahipliğinde Türkiye Yelken Federasyonu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın organizasyonu ile Uluslararası 30 Ağustos Zafer Kupası Açık Yelken Yarışları düzenlendi. Son olarak düzenlenen Belevi Şen Şeftali Şenliğinde, Türkiye'nin birçok kentinden ziyaretçiler ağırlandı. - İZMİR