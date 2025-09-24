Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kursları Başlıyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın gençliğe verdiği önemin bir yansıması olarak, Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki gençlik kursları 2025-2026 eğitim öğretim döneminde yeniden kapılarını açıyor. Başkan Gülpınar'ın talimatları doğrultusunda hayata geçirilen bu kapsamlı programla, gençlerin boş vakitlerini verimli ve kaliteli şekilde değerlendirmeleri hedefleniyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla çok sayıda sportif ve kültürel faaliyet organize ediyor. Taekwondo, güreş, judo, yüzme, okçuluk, kick-box, muay thai, wushu-kungfu, masa tenisi, bilek güreşi, karate, dart, kort tenisi gibi çeşitli spor branşlarının yanı sıra resim, bilgisayar, robotik kodlama, bağlama, keman, gitar, satranç ve değerler eğitimi gibi kültürel ve akademik kurslar da öğrencilerin hizmetine sunuluyor.

Bu kurslar sayesinde gençler hem yeteneklerini keşfedip geliştiriyor hem de sosyal becerilerini artırma fırsatı buluyor. Ayrıca spor faaliyetlerinin gençlerin fiziksel sağlığına önemli katkılar sağladığı, kültürel etkinliklerin ise kişisel gelişimlerini desteklediği belirtiliyor.

KAYITLAR DEVAM EDİYOR

Gençlik kurslarına katılmak isteyen öğrenciler, velileri ile birlikte Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı gençlik merkezlerine, yüzme havuzlarına ya da ilgili birimlere başvurarak kayıt işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Kayıt süreçleri hakkında bilgi almak isteyen veliler ise Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı'na bağlı tüm birimlerden destek alabilir veya ALO 153 Çağrı Merkezi'ni arayarak detaylı bilgiye ulaşabilir.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, bu kurs ve etkinliklerin gençlerin sadece eğlenmelerini sağlamakla kalmayıp aynı zamanda onların kişisel gelişimlerine, özgüvenlerine ve disiplinlerine de büyük katkı sağlayacağını belirtiyor.

GENÇLİK MERKEZLERİ TOPLUMSAL BÜTÜNLEŞMENİN ADRESİ

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin gençlik merkezleri, şehrin dört bir yanında gençlerin bir araya geldiği, sosyalleştiği ve birlikte öğrenme ortamları yarattığı önemli merkezler olarak öne çıkıyor. Burada gençler, farklı sosyal ve kültürel altyapılardan gelen akranlarıyla kaynaşırken, sağlıklı bir yaşam biçimi ve toplumsal değerler konusunda da bilinçlendiriliyor.