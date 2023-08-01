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Samsun'da Alaçam Gençlik Merkezi'nde Kur'an-ı Kerim kursu düzenleniyor

Eğitim Haberleri

Samsun'un Alaçam ilçesinde bulunan Gençlik Merkezi'nde çocuklara yönelik Kur'an-ı Kerim kursu veriliyor. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cansu Keskin Karaaslan, merkezde müftülükle ortaklaşa yaz Kur'an-ı Kerim kursları düzenlediklerini belirtti. Kurslarda çocuklara Kur'an-ı Kerim ve ahlak bilgisi dersi veriliyor ve 7 ile 24 yaş aralığında toplam 80 öğrenci katılıyor.

Samsun'da Alaçam Gençlik Merkezi'nde çocuklara yönelik Kur'an-ı Kerim kursu veriliyor.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cansu Keskin Karaaslan, merkezde müftülükle ortaklaşa yaz Kur'an-ı Kerim kursları düzenlediklerini ifade etti.

Karaaslan, kurs kapsamında her gün çocuklara saat 09.00'dan 13.00'e kadar eğitim verildiğini belirterek, "Çocuklarımıza merkezimizde Kur'an-ı Kerim ve ahlak bilgisi dersi verilmekte. Kurslara 7 ile 24 yaş aralığında 4 sınıfta toplama 80 öğrenci katılıyor." dedi.

Kaynak: AA / Ramazan Çoban - Eğitim

Hisarcık Gençlik Alaçam Samsun Eğitim Haberler

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