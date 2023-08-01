Samsun'da Alaçam Gençlik Merkezi'nde Kur'an-ı Kerim kursu düzenleniyor

Samsun'un Alaçam ilçesinde bulunan Gençlik Merkezi'nde çocuklara yönelik Kur'an-ı Kerim kursu veriliyor. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cansu Keskin Karaaslan, merkezde müftülükle ortaklaşa yaz Kur'an-ı Kerim kursları düzenlediklerini belirtti. Kurslarda çocuklara Kur'an-ı Kerim ve ahlak bilgisi dersi veriliyor ve 7 ile 24 yaş aralığında toplam 80 öğrenci katılıyor.