Samsun'da Alaçam Gençlik Merkezi'nde Kur'an-ı Kerim kursu düzenleniyor
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Samsun'un Alaçam ilçesinde bulunan Gençlik Merkezi'nde çocuklara yönelik Kur'an-ı Kerim kursu veriliyor. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cansu Keskin Karaaslan, merkezde müftülükle ortaklaşa yaz Kur'an-ı Kerim kursları düzenlediklerini belirtti. Kurslarda çocuklara Kur'an-ı Kerim ve ahlak bilgisi dersi veriliyor ve 7 ile 24 yaş aralığında toplam 80 öğrenci katılıyor.
Samsun'da Alaçam Gençlik Merkezi'nde çocuklara yönelik Kur'an-ı Kerim kursu veriliyor.
Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cansu Keskin Karaaslan, merkezde müftülükle ortaklaşa yaz Kur'an-ı Kerim kursları düzenlediklerini ifade etti.
Karaaslan, kurs kapsamında her gün çocuklara saat 09.00'dan 13.00'e kadar eğitim verildiğini belirterek, "Çocuklarımıza merkezimizde Kur'an-ı Kerim ve ahlak bilgisi dersi verilmekte. Kurslara 7 ile 24 yaş aralığında 4 sınıfta toplama 80 öğrenci katılıyor." dedi.