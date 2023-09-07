Safranbolu Belediyesi İhtiyaç Sahibi Ailelerin Çocuklarına Kırtasiye Yardımı Yapıyor

Safranbolu Belediyesi, öğrencilerin 2023-2024 eğitim-öğretim hayatına katkıda bulunmak için ihtiyaç sahibi yaklaşık 250 ailenin çocuklarına kırtasiye yardımında bulunuyor. Kırtasiye malzemeleri, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ve hayır çarşısı personeli tarafından sırt çantalarına konularak, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına teslim edildi.

Safranbolu Belediyesi, öğrencilerin 2023-2024 eğitim-öğretim hayatına katkıda bulunmak için ihtiyaç sahibi yaklaşık 250 ailenin çocuklarına kırtasiye yardımında bulunuyor.

Safranbolu Belediyesi hayır çarşısı tarafından ihtiyaç sahibi yaklaşık 250 ailenin çocuklarına kırtasiye yardımı yapılıyor. Hayır çarşısında hazırlanan kırtasiye malzemeleri, öğrencilere teslim edilecek sırt çantalarına özenle yerleştirildi. Sırt çantalarında, 80 ve 60 yaprak kareli defter, 60 yaprak çizgili defter, silgi, kalemtıraş, kırmızı ve siyah kurşun kalem, kalemlik, 15 yaprak resim defteri, sulu, kuru ve pastel boya, su matarası bulunuyor.

Kırtasiye malzemeleri, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ve hayır çarşısı personeli tarafından sırt çantalarına konularak, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına teslim edildi.