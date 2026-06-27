TAZOF Kulüpler turnuvası Nevşehir'de başladı

Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu (TAZOF) tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Kulüpler Turnuvası, Nevşehir'de başladı. Türkiye'nin farklı illerinden gelen sporcuların katıldığı organizasyonda, çocukların dijital bağımlılıktan uzaklaştırılması ve akıl oyunlarına yönlendirilmesi mesajı öne çıktı.

Nevşehir'de takım formatında düzenlenen organizasyonda sporcular ilk gün Pentago, Kulami, Mangala, Abluka ve Küre oyunlarında bireysel olarak mücadele ederken, ikinci gün ise takım parkur yarışlarında ter dökecek.

Turnuvanın açılışına katılan Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu Başkanı Şaban Kurt, federasyon olarak yaklaşık 10 yıldır çocukları dijital ekranlardan uzaklaştırmak için çalıştıklarını söyledi.

Günümüzde çocukların ve gençlerin yoğun bir dijital bombardıman altında bulunduğunu belirten Kurt, "Çocuklarımızı dijital bağımlılıktan ne kadar uzak tutabilirsek o kadar önemli bir iş yaptığımıza inanıyoruz. Akıl ve zeka oyunları sayesinde çocuklarımız hem düşünüyor, hem sosyalleşiyor hem de teknolojiye bağımlı olmadan kaliteli zaman geçiriyor." dedi.

Türkiye genelinde düzenlenen akıl ve zeka oyunları turnuvalarına yaklaşık 2 milyon öğrencinin katıldığını ifade eden Kurt, final organizasyonunun geçtiğimiz günlerde Konya'da gerçekleştirildiğini, Nevşehir'deki kulüpler turnuvasının ise farklı bir konsept taşıdığını dile getirdi.

Kulüpler Turnuvası'nın hem zihinsel hem de fiziksel becerileri geliştirdiğine dikkat çeken Kurt, "Burada sadece masa başında oyun oynanmıyor. Sporcularımız parkur yarışlarında da mücadele ediyor. Böylece çocuklarımız hem zihinsel hem de fiziksel gelişimlerini aynı anda destekleme fırsatı buluyor." diye konuştu.

Yaz tatiline giren öğrencilere de tavsiyelerde bulunan Kurt, çocukların tatillerini telefon ve tablet başında geçirmek yerine kutu oyunları oynayarak değerlendirmelerini istedi.

Kurt, "Milli Eğitim Bakanlığı sokak oyunlarını yaygınlaştırıyor. Biz de federasyon olarak çocuklarımıza akıl ve zeka oyunlarını tavsiye ediyoruz. Bunlar dijital oyunlar değil, fiziksel oyunlar. Çocuklarımızın becerilerini geliştiriyor, stratejik düşünmelerini sağlıyor ve arkadaşlarıyla iletişim kurmalarına katkı sunuyor. Ailelerin de çocuklarını ekran başından kaldırıp bu tür oyunlara yönlendirmelerini tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Turnuvaya Rize'nin Çayeli ilçesinden katılan 3. sınıf öğrencisi Defne Aydın ise cep telefonu yerine arkadaşlarıyla oyun oynamayı tercih ettiğini söyledi.

Aydın, "Abluka oyununu çok seviyorum. Cep telefonunu çok tavsiye etmiyorum. Onun yerine arkadaşlarımızla dışarıda oyun oynamayı tercih ederim. Tatilimi akıl oyunları oynayarak, etkinlik yaparak, soru çözerek ve arkadaşlarımla vakit geçirerek değerlendireceğim." dedi.

Yarışmacılardan Yağız Talha Palabıyık da akıl oyunlarının hem eğlendirdiğini hem de geliştirdiğini belirterek, "Abluka oyununda rakibini stratejiyle sıkıştırıyorsun. Çok eğlenceli bir oyun. Hem zekamız gelişiyor hem birlikte güzel vakit geçiriyoruz. Ben de cep telefonunu tavsiye etmiyorum. Çocukların akıl ve zeka oyunları oynamasını öneriyorum." diye konuştu.

İki gün sürecek organizasyonun sonunda dereceye giren ilk dört takıma para ödülü, kupa ve madalyaları düzenlenecek törenle verilecek. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı