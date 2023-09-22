Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin İlk ve Ortaokul Ziyaretleri

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'da Vali Recep Yazıcıoğlu İlk ve Ortaokulu ile Bozhane İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle egzersiz yaptı ve oyunlar oynadı.