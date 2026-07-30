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Mevlânâ ekonomi modeli kamuoyuna tanıtıldı

Mevlânâ ekonomi modeli kamuoyuna tanıtıldı
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İskenderun Teknik Üniversitesi’nde görevli akademisyenler, ekonomi alanında ahlâk ve medeniyet merkezli yeni bir yaklaşım sunmayı hedefleyen "Mevlânâ Ekonomi Modeli" kamuoyuna tanıttı.

İskenderun Teknik Üniversitesi'nde görevli akademisyenler, ekonomi alanında ahlak ve medeniyet merkezli yeni bir yaklaşım sunmayı hedefleyen "Mevlana Ekonomi Modeli" kamuoyuna tanıttı. Temel ekonomik kavramları yeniden ele alan modelin, insanı ve toplumsal dengeyi merkeze alan alternatif bir perspektif ortaya koyduğu belirtildi.

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Öğretim Elemanı Durmuş Baysal'ın koordinasyonunda hazırlanan çalışmaya, İSTE Rektörü Prof. Dr. Mehmet Duruel, İSTE Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nazif Çalış, İSTE Öğretim Üyesi Prof. Dr. Birol Erkan, İSTE Öğretim Üyesi Dr. Abdullah Yıldız, Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Başak Gül Akar ile araştırmacılar Ahmet Selami Vanlı ve Serkan Akın katkı sundu.

Yayımlanan akademik makalede, klasik iktisadın "Homo Economicus" insan tanımı başta olmak üzere fayda, kıtlık, tüketim, para, faiz, piyasa, pazar, fiyat ve ücret oluşumu gibi temel ekonomik kavramların yeniden tanımlandığı ifade edildi.

Modelin, ekonomiyi kadim kültür ve medeniyet değerleriyle uyumlu, ahlaki ilkeleri esas alan yeni bir bakış açısıyla ele aldığı belirtilirken, dezavantajlı grupların ekonomik sistem içerisindeki konumuna yönelik yeni öneriler sunduğu kaydedildi.

Çalışmada, insanı ve toplumun hakkını merkeze alan, sosyal dengeyi gözeten bir ekonomik yaklaşımın ortaya konulduğu belirtilerek, modelin yalnızca Türkiye için değil, küresel ölçekte de tartışılabilecek alternatif bir ekonomi anlayışı sunmasının hedeflendiği ifade edildi.

Mevlana Ekonomi Modeli'ne ilişkin akademik makale yayımlanarak araştırmacıların ve kamuoyunun erişimine açıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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