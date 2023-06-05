Menteşe Belediyesi Yaz Kurslarına Kayıtlar Başladı

Menteşe Belediyesi, her yıl 5-16 yaş aralığındaki çocuklara yönelik ücretsiz olarak 21 farklı branşta düzenlediği yaz kurslarına kayıtların başladığını duyurdu. Kurslar, alanında uzman eğitmenler tarafından yürütülecek ve çocukların kendilerini geliştirmeleri, yeteneklerini keşfetmeleri ve sosyalleşmeleri amaçlanıyor.

Menteşe Belediyesi'nin her yıl 5 ile 16 yaş aralığındaki çocuklara yönelik ücretsiz olarak 21 branşta düzenlediği yaz kurslarına kayıtlar başladı.

Menteşe Belediyesi'nin alanında uzman eğitmenleri tarafından ahşap boyama, animasyon, bağlama, çocuk korosu, ebru, gitar, güzel yazı, halk oyunları, hızlı okuma, karikatür, keman, kilim dokuma, makrome örgü, model uçak, ata mozaik, origami, resim, ritim atölyesi, seramik, takı tasarım ve yaratıcı yazarlık olmak üzere toplam 21 farklı branşta yürütülecek kurslara kayıtlar başladı.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, yaz kurslarına katılan çocukların seçtikleri alanlarda kendilerini geliştirme fırsatı bulacaklarını kaydederek şunları söyledi:

"Yaz kursları ile amacımız, tatile giren çocuklarımızın ilgileri bulunan alanlarda kendilerini geliştirmeleri, yeteneklerini keşfetmeleri ve yeni arkadaşlıklar kurarak sosyalleşmelerini sağlamaktır. Uzman eğitmenlerimiz kurslarımızda her çocuğumuzla özel olarak ilgilenecekler. Geleceğimiz olan çocuklarımızı kültürel değerlerimizden, spordan, sanattan ve müzikten uzak olarak yetiştiremeyiz. Bu nedenle Menteşe Belediyesi olarak, çocuklarımıza yönelik projelere imza atmaya, kurslar düzenlemeye devam edeceğiz."

Kurslara kayıt yaptırmak isteyenler, 5 ile 23 Haziran 2023 tarihleri arasında Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi'ne başvuruda bulunabilecek. Kurslara ilişkin ayrıntılı bilgi ise (0252) 214 48 80 dahili 6316 numaralı telefondan alınabilecek.