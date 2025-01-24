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MEB'den özel okullarda öğrenci kıyafetleriyle ilgili yeni karar

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Milli Eğitim Bakanlığı, yeni mevzuat doğrultusunda özel okullardaki öğrenci formalarının, devlet okullarındaki uygulamada olduğu gibi veliye ek mali yük getirmeyecek şekilde serbest piyasa koşullarından temin edilebileceğini açıkladı. Yeni kararla okul kıyafeti görseli okulun internet sitesinde yayımlanacak ve kıyafet değişikliği 4 eğitim ve öğretim yılı boyunca yapılmayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni mevzuat doğrultusunda, özel okullardaki öğrenci formalarının, devlet okullarındaki uygulamada olduğu gibi veliye ek mali yük getirmeyecek şekilde serbest piyasa koşullarından temin edilebileceğini duyurdu.

ÖĞRENCİ KIYAFETLERİNE İLİŞKİN YENİ HÜKÜMLER

Bakanlık'tan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamaya göre, 6 Aralık 2024'te Resmi Gazete'de yayımlanan 'Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik'te Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik' hükümleri, milletlerarası özel öğretim kurumları ve azınlık okulları dışındaki özel okullarda da geçerli olacak. Ayrıca, Resmi Gazete'de 3 Ocak'ta yayımlanan 'Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde de özel okullardaki öğrenci kıyafetlerine ilişkin yeni hükümler yer aldı.

VELİLER KIYAFETLERİ İSTEDİĞİ YERDEN ALABİLECEK

Bu kapsamda, marka lisans sözleşmesi yapan özel okullar da dahil olmak üzere tüm özel okullarda okuyan öğrencilerin kıyafetlerinin temininde velilere mali yük getirmeyecek kriterler esas olacak. Yeni düzenlemeye göre özel okul velileri, okul kıyafetlerini serbest piyasa koşullarından temin edebilecek. Velilere, öğrenci kıyafetlerini elektronik ticaret platformu üzerinden almak için dayatmaya müsaade edilmeyecek. Bu dayatma ile karşılaşan veliler buna karşı koyarak serbest piyasa koşullarında kıyafetleri istediği yerden alabilecek. Diğer yandan veliler özel gün, hafta ve kutlamalarda ders içi ve ders dışı faaliyetlerde kullanılmak üzere mali yük getirecek özel kıyafetler de almayacak.

KIYAFETLERDE ÖZEL İŞARET, BASKI VE DESEN OLMAYACAK

Ayrıca okul kıyafeti belirlenirken devlet okullarında olduğu gibi okul-aile birliği yönetim kurulunun ve öğretmenler kurulunun görüşleri alınacak. Okul müdürlüğü tarafından belirlenecek kıyafette, özel işaret, baskı ve desen gibi kısıtlamalar yer almayacak. Bu şekilde bir kısıtlamanın konulması Yönetmeliklerin ihlali anlamına gelecek. Bunun yanında okulu kıyafetlerin serbest piyasadan alınmasını engelleyecek şekilde okul armaları, okul formalarının üzerine dokunarak üretilemeyecek. Okul kıyafeti görseli, okulun internet sitesinde yayımlanacak ve kıyafet değişikliği 4 eğitim ve öğretim yılı boyunca yapılmayacak. Okul kıyafeti, Milli Eğitim Temel Kanunu'nda yer alan temel ilkeler doğrultusunda ekonomik, sade, kullanışlı, kolay temin edilebilir ve pedagojik esaslara uygun olacak.

MEB'den özel okullarda öğrenci kıyafetleriyle ilgili yeni karar
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Eğitim
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