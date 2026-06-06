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Güzel Sanatlar Müzik İlkokulları, Ortaokulları ve Spor Ortaokullarının başvuru süreleri uzatıldı

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Milli Eğitim Bakanlığı, güzel sanatlar müzik ilkokulları, ortaokulları ve spor ortaokulları için yetenek değerlendirme başvurularını 11 Haziran'a kadar uzattı. Başvurular e-Okul üzerinden yapılacak, değerlendirmeler 8-19 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), "Güzel Sanatlar Müzik İlkokulları, Ortaokulları ve Spor Ortaokulları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Kılavuzu" doğrultusunda gerçekleştirilecek müzik ve spor yeteneği değerlendirme uygulamalarına ilişkin başvuru süresinin uzatıldığını duyurdu.

MEB, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konuya ilişkin, "Daha önce 2 Haziran tarihinde sona eren başvurular, öğrencilerin mağduriyet yaşamamaları amacıyla 11 Haziran'a kadar yapılabilecek. Başvuru işlemleri, e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi (e-okul.meb.gov.tr) içinde yer alan 'Sınav ve Nakil İşlemleri' ekranı üzerinden online olarak yapılacak. Yetenek değerlendirme uygulamaları ise 8- 19 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar, başvuru sırasında aldıkları randevu tarih ve saatine göre, başvuru yaptıkları illerde belirlenen okullarda komisyonlar tarafından değerlendirilecek. Yerleştirme sonuçları, 29 Haziran tarihinde e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi ve e-Okul üzerinden ilan edilecek. Başarılı olan ve kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler, kayıt işlemlerini 7-14 Temmuz tarihleri arasında tamamlayabilecek" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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