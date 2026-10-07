Haberler

Manisa Gördes'te meslek lisesi öğrencilerinin kurduğu GES devreye alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa Gördes'te meslek lisesi öğrencilerinin kurduğu GES devreye alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Gördes ilçesindeki Gördes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin planladığı GES törenle devreye alındı. Okulun gündüz saatlerindeki elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 80'inin güneş enerjisinden karşılanması hedefleniyor.

Manisa'nın Gördes ilçesinde Gördes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından planlanan "Gördes'in Güneşi" Güneş Enerjisi Sistemi (GES) törenle devreye alındı. Okulun gündüz saatlerindeki elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 80'inin güneş enerjisinden karşılanması hedeflenirken, proje meslek lisesi öğrencilerinin üretime dayalı eğitim anlayışının önemli bir örneği oldu.

"Sevgiyle Üreten Bir Okul" mottosuyla çalışmalarını sürdüren Gördes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kurulan GES için enerji verme töreni düzenlendi. Törene Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, Gördes İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Coşkun Çelik, Gördes Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Taner Batur, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tufan Çelik, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Emin Ercan ve Gördes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ufuk Gülcan katıldı.

Öğrenciler planladı, okul kendi enerjisini üretmeye başladı

Törende konuşan Okul Müdürü Ufuk Gülcan, projenin Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı öğrencileri tarafından planlandığını belirterek, "Temel amacımız, okulumuzun gündüz saatlerinde tükettiği elektrik ihtiyacını tamamen yerli ve yenilenebilir enerjiyle karşılamaktı. Sistem sayesinde, okulumuzun gündüz kullandığı elektriğin yaklaşık yüzde 80'lik kısmını güneş enerjisinden sağlayacağız" dedi.

Gülcan, projenin hayata geçirilmesinde destek veren İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Gördes esnafına, öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür etti.

"Meslek liseleri ülkemizin geleceğindeki en güçlü kaleler"

Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli de meslek liselerinin Türkiye'nin ekonomik ve teknolojik gelişimindeki önemine dikkat çekti.

Uğurelli, "Bugün burada sadece bir enerji sisteminin açılışını yapmıyoruz; aynı zamanda teoriyi pratiğe döken, çevreye duyarlı ve kendi kendine yetebilen bir gençliğin başarısını kutluyoruz. Meslek liselerimiz, ülkemizin ekonomik ve teknolojik bağımsızlığının en güçlü kaleleridir" diye konuştu.

Öğrencilerin projeyi planlayarak hayata geçirmesinin önemine vurgu yapan Uğurelli, çalışmanın Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin hedefleriyle örtüştüğünü belirterek emeği geçenleri tebrik etti.

Konuşmaların ardından davetlilerin katılımıyla "Gördes'in Güneşi" GES'in enerji verme düğmesine basıldı. Sistemin devreye alınmasıyla Gördes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kendi temiz enerjisini üretmeye başlarken, projenin çevreye ve okulun enerji maliyetlerine katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 37 sitede yayınlandı.
İzmir'de Cemil Tugay alarmı! Polis önlem aldı

Görüntü İzmir'den! Cemil Tugay alarmı
Rozeti takılmadan ilk hamlesini yaptı! Cemil Tugay, Erdoğan'ı takibe aldı

Rozet öncesi Cemil Tugay'dan dikkat çeken Erdoğan hamlesi
İngiliz Kraliyet ailesi'nin doktoru evinde ölü bulundu: Kocası tutuklandı

İngiliz Kraliyet ailesi'nin doktoru evinde ölü bulundu: Kocası tutuklandı
Alex de Souza'yı istemediler! Süper Lig ekibinden şaşırtan karar

Tam geri dönüyor derken hayatının şokunu yaşadı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bekir Bozdağ'ın yerine geçecek isim belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

İstifa eden Bekir Bozdağ'ın yerine geçecek isim belli oldu
Kılıçdaroğlu cephesinden Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasına ilişkin ilk yorum

Kılıçdaroğlu cephesinden Tugay'ın AK Parti'ye katılmasına ilk yorum
İzmir karıştı! Cemil Tugay'a tabutlu gönderme

İzmir karıştı! Cemil Tugay'a tabutlu gönderme
Bankacılıkta yeni dönem: Limitler iki katına çıkarıldı

Bankacılıkta yeni dönem resmen başladı! Artık iki katı olacak
Hiç acımaları yok! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin

Hiç acımaları yok! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin
Dilber Ay'ın eşi İbrahim Karakaş evlendi! Düğünden 15 gün sonra kalp krizi geçirdi

Dilber Ay'ın eşi yıllar sonra evlendi! Düğünden 15 gün sonra kalp krizi geçirdi
TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa eden Bekir Bozdağ'a AK Parti'den yeni görev

Sağlık sorunları nedeniyle istifa etmişti! Bekir Bozdağ'a yeni görev