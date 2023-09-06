Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü, Gediz ve Simav'daki akademik birimlere ziyaretlerde bulundu

Gediz ve Simav ilçelerindeki akademik birimlerine ziyaretlerde bulunan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, ilk önceliklerinin kaliteli akademik, sanatsal ve sportif üretim olduğunu ifade etti.

"Personelimizi akademik, idari ya da işçi olarak ayırmıyoruz"

Simav Teknoloji Fakültesi ile Gediz ve Simav Meslek Yüksekokullarına ziyarette personelle yaptığı toplantılarda yönetim ilkelerini sıralayan Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak," Personelimizi akademik, idari ya da işçi olarak ayırmıyoruz. Hepimiz bir saatin dişlileri gibiyiz. Her birimizin bu kurumda bir görevi var. İlk önceliğimiz kaliteli akademik, sanatsal ve sportif üretim. Akademik kadromuz akademik ve bilimsel üretim görevini layıkıyla yürütecek. İkinci önceliğimiz eğitim ve öğretime nitelikli katkı. Herkes görevi çerçevesinde öğrencilerimize ve ülkemize katkı sunacak. Buraya gelen öğrenciler, bizimle temas kuran kişiler Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin farkını görecek. Üçüncü önceliğimiz paydaşlarımıza katkı. Kaymakamlıklar, belediyeler, Kızılay, Yeşilay gibi toplum yararına çalışan kuruluşlar başta olmak üzere tüm paydaşlara katkı sunacağız. Paydaşlarımız bizim olmadığımız yerde eksikliğimizi hissedecekler. Bizim kurum olarak toplumu aydınlatma görevimiz var. Tüm personelimiz, öğrencilerimize ve vatandaşlarımıza yaklaşımında bu görevi içinde hissetmeli. Son olarak eğitimci şapkamız dışında sahip olduğumuz tüm şapkaları, üniversitenin dışında bırakacağız. Üniversitede herkese eşit yaklaşacağız. Üniversitede üyesi olduğumuz derneğe üye, desteklediğimiz takıma taraftar toplamaya gayreti içinde değil, eğitim öğretime katkı gayretinde olacağız" dedi.

Rektör Kızıltoprak, konuşmasının ardından birim yöneticilerinden ve personelden çalışma alanları ve birimde yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı. Kızıltoprak, Simav'daki birimlere sunduğu katkılardan dolayı, adı yerleşkeşe verilen Dr. İbrahim Naci Eren'in kabrini de ziyaret etti.

"Rektör Kızıltoprak, Gediz'de proje açılışına katıldı"

Ziyaretleri çerçevesinde Zafer Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen ve DPÜ'nün de paydaşı olduğu "Tarhana ile Gediz'de Dar Hane Kalmayacak" projesinin üretim atölyesi açılış törenine katıldı.

Törende bir konuşma yapan Rektör Kızıltoprak, tarhananın sayısız faydası olduğunu ifade ederek bu projenin de o faydalardan biri olduğunu söyledi ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin Gediz Meslek Yüksekokulu aracılığıyla bu projenin paydaşı olmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti. - KÜTAHYA