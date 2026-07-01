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Kütahya'da B-Reçete Sistemi bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi

Kütahya'da B-Reçete Sistemi bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi
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Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek B-Reçete Sistemi hakkında sektör paydaşlarına bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından B-Reçete Sistemi hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Ertan Keleş, Bitki Koruma Ürünleri Daire Başkanı Dr. Nesrin Çakır Arıcan, Bitki Sağlığı ve Karantina Daire Başkanı Yalçın Ocak ile ilgili kurum ve sektör paydaşları katıldı.

Toplantıda, 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecek B-Reçete Sistemi kapsamında bitki koruma ürünlerinin önerilmesi, satışı ve uygulanmasına ilişkin süreçler ele alındı. Katılımcılara sistemin işleyişi hakkında bilgi verilirken, sektör paydaşlarının görev ve sorumluluklarına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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