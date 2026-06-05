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Köyceğiz'de okul duvarları renklendirildi

Köyceğiz'de okul duvarları renklendirildi
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki Naip Hüseyin Anadolu Lisesi'nin duvarları, öğretmen ve öğrenciler tarafından sanat, bilim, spor ve müzik temalı görseller ile ilham verici mesajlarla süslendi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Taner Şen, projeyi yerinde inceledi ve emeği geçenleri tebrik etti.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Naip Hüseyin Anadolu Lisesi'nin okul duvarları öğretmen ve öğrenciler tarafından sanat, bilim, spor ve müzik temalı görseller ile ilham verici mesajlarla renklendirildi.

Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Taner Şen, Naip Hüseyin Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek yürütülen proje ve faaliyetler hakkında bilgi aldı. Ziyaret kapsamında, Harezmi Eğitim Modeli çerçevesinde okul duvarlarını sanat, bilim, spor ve müzik temalı görseller ile ilham verici mesajlarla renklendiren öğretmen ve öğrencilerin çalışmalarını yakından inceleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Şen, ortaya çıkan renkli eserleri büyük bir beğeniyle incelerken,

ardından "Dilimizin Zenginlikleri" Projesi doğrultusunda okulda gerçekleştirilen çalışmaları öğrencilerle birlikte değerlendirdi. Okul bünyesinde yürütülen etkinlikler hakkında detaylı bilgi alan İlçe Milli Eğitim Müdürü Taner Şen, emek veren tüm öğretmen ve öğrencileri tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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