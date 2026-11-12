Kırklareli'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü çiftçilere bilgilendirme toplantısı yaptı

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Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Babaeski ilçesinde düzenlenen toplantıda, Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görev yapan teknik personel, üreticilerle bir araya geldi. Çiftçinin tarımsal faaliyetlerine ilişkin bilgilendirilmesi ve bilgi paylaşımının artırılması amacıyla gerçekleştirilen toplantıda, üreticilerle karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Yetkililer, tarımsal üretimin her aşamasında çiftçilerin yanında olmaya, bilgi ve tecrübelerini üreticilerle paylaşmaya devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı