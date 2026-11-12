Kırklareli'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü çiftçilere bilgilendirme toplantısı yaptı

Kırklareli'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü çiftçilere bilgilendirme toplantısı yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri çiftçilere bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda teknik personel üreticilerle görüş alışverişinde bulundu; yetkililer üretimin her aşamasında çiftçilerin yanında olacaklarını belirtti.
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Babaeski ilçesinde düzenlenen toplantıda, Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görev yapan teknik personel, üreticilerle bir araya geldi. Çiftçinin tarımsal faaliyetlerine ilişkin bilgilendirilmesi ve bilgi paylaşımının artırılması amacıyla gerçekleştirilen toplantıda, üreticilerle karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Yetkililer, tarımsal üretimin her aşamasında çiftçilerin yanında olmaya, bilgi ve tecrübelerini üreticilerle paylaşmaya devam edeceklerini belirtti.