Kars'ta Fidan Dikim Etkinliği: Öğrencilere Mont ve Kırtasiye Malzemesi Hediye Edildi

Kars'ta düzenlenen fidan dikim etkinliğine katılan öğrencilere, mont ve kırtasiye malzemesi hediye edildi. Etkinlikte, çocuklar fidan dikimi yaparken aynı zamanda kırtasiye malzemeleri ve kışlık mont da dağıtıldı.

Kars'ta düzenlenen fidan dikim etkinliğine katılan öğrencilere, mont ve kırtasiye malzemesi hediye edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü koordinesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kızılay, jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince Yalınkaya İlkokulunda etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte, Başsavcı Abdullah Amanvermez, Denetimli Serbestlik Müdürü Hakan Hoşgören, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Kaya, Merkez İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Özgür Cengiz, Orman İşletme Müdürü Yüksel Saraç ve Kızılay Kars Şubesi yetkilileri öğrencilerle fidan dikti.

Fidan diken çocuklara, kalem, defter, boya ve cetvel gibi kırtasiye malzemesi ile kışlık mont hediye edildi.

Başsavcı Amanvermez, gazetecilere, okullarda eğitim-öğretim döneminin yeniden başlamasıyla, eğitime ve çocuklara destek vermek istediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Kars Cumhuriyet Başsavcılığımız himayesinde Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüzün koordine ettiği bu güzel günde, milli ve manevi değerlerimizin mirasçısı ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızla fidan dikimi etkinliğini gerçekleştirdik. Ayrıca çocuklarımıza kırtasiye ve kılık kıyafet olarak mont desteği sunduk. Çocuklarımızın milli, manevi ve doğa sevgisi gelişimine katkı yapabilirsek ne mutlu bizlere."