Karatay Gençlik, Eğitim ve Spor Merkezi Tamamlanma Aşamasında

Konya'nın Karatay ilçesindeki eğitim ve gençlik alanlarındaki proje ile örnek olan Karatay Belediyesi'nin Karatay Gençlik, Eğitim ve Spor Merkezi tamamlanma aşamasına geldi.

Konya'nın merkez Karatay ilçesindeki eğitim ve gençlik alanlarındaki proje ile yatırımlarıyla örnek olan Karatay Belediyesi'nin geçtiğimiz yıl Ekim ayında temelini attığı Karatay Gençlik, Eğitim ve Spor Merkezi tamamlanma aşamasına geldi.

Karatay Belediyesi'nin, Köprübaşı Mahallesi Ali Ulvi Kurucu Caddesi üzerinde hayata geçirdiği Karatay Gençlik, Eğitim ve Spor Merkezi'nde sona gelindi. Karatay Gençlik, Eğitim ve Spor Merkezi'nin gençlerin hoşça vakit geçirebilecekleri çok güzel bir mekan olduğunu söyleyen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, geçtiğimiz yıl Ekim ayında temelini attıkları merkezin tamamlanmak üzere olduğunu aktardı. Başkan Hasan Kılca, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı ve gençlerimizi çok seviyor ve kendilerini önemsiyoruz. Geleceğimizi onlara emanet edeceğiz ve onun için de onlara hizmet etmek için her fırsatı değerlendiriyoruz. Geçtiğimiz yıl Ekim ayı içerisinde temelini attığımız Karatay Gençlik, Eğitim ve Spor Merkezi'mizi tamamlamak üzereyiz. Tamamlandığında Karatay'ımızın tüm gençlerine hizmet verecek merkezimiz birçok atölye ve bölüme sahip. Merkezimizde aynı zamanda Karatay Kent Konseyi'mizin idari ofisleri de yer alacak. Yeteneklerini geliştirmek, ilgi alanlarıyla ilgili bir hobi edinmek ve vakitlerini verimli geçirmek isteyen tüm gençlerimizi ve çocuklarımızı merkezimizde ağırlayacağız. Karatay Gençlik, Eğitim ve Spor Merkezi'nin gençlerimize, Karatay'ımıza ve Konya'mıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

3 bin 355 metrekare arsa, 3 bin metrekare de inşaat alanına sahip Karatay Gençlik, Eğitim ve Spor Merkezi'nin içerisinde masal atölyesi, fotoğrafçılık atölyesi, ebru hat atölyesi, kafeterya, müzik atölyesi, medya atölyesi, e-spor odası, yabancı dil atölyesi, kütüphane, sessiz kütüphane, sesli kütüphane, spor salonu, eğitmen odası ve Karatay Kent Konseyi idari ofisi bulunuyor. Merkez aynı zamanda, Karatay Belediyesi tarafından son 4,5 yılda temeli atılan 102. yatırım özelliği de taşıyor. - KONYA