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Karabük Valisi Çağatay yurt kayıtlarını inceledi, tüm başvuranlar yerleşti

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Karabük Valisi Çağatay yurt kayıtlarını inceledi, tüm başvuranlar yerleşti
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Karabük Valisi Oktay Çağatay, 2026-2027 Akademik Yılı öncesinde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlardaki kayıt kabul süreçlerini yerinde inceledi. Çağatay, Karabük ve Safranbolu'da yurt başvurusunda bulunan tüm öğrencilerin yüzde yüz oranında yerleştirildiğini belirtti.

Karabük Valisi Oktay Çağatay, 2026-2027 Akademik Yılı öncesinde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurtlarında yürütülen kayıt kabul süreçlerini yerinde inceledi.

Vali Çağatay, akademik yıla başlayacak Karabük Üniversitesinde öğrenim görecek öğrencilerin barınma süreçlerini yakından takip ederek, sırasıyla; Soğuksu Kız Öğrenci Yurdu, Bahattin Gazi Erkek Öğrenci Yurdu ve yapımı devam eden Asiye Hatun Yurdu şantiyesinde kapsamlı incelemelerde bulundu.

Vali Çağatay'a; AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven ile ilgili birim ve yurt müdürleri eşlik etti.

Karabük ve Safranbolu'da yurt başvurusunda bulunan tüm öğrencilerin eksiksiz olarak yerleştirildiğini ifade eden Vali Çağatay, ailelerin gözünün arkada kalmamasını, üniversite şehri Karabük'te tüm gençlerin devletin güvencesi altında olduğunu belirtti.

Yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde il genelinde tüm tedbirlerin eksiksiz alındığını vurgulayan Çağatay, "Cumhuriyet kenti, emeğin ve eğitimin başkenti Karabük'ümüzü ve Karabük Üniversitesini tercih eden tüm gençlerimizi gönülden tebrik ediyorum. İl merkezimiz ve Safranbolu ilçemizde Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarımıza müracaat eden tüm öğrencilerimizin yerleştirme işlemlerini yüzde yüz oranında tamamladık. Gerek kamu yurtlarımız gerekse özel yurt ve barınma alanlarımız tüm fiziki, sosyal ve teknik hazırlıklarını bitirmiştir. Gençlerimiz burada hiçbir barınma ya da güvenlik endişesi taşımadan sadece derslerine, vizyonlarına ve kendilerini geleceğe hazırlayacak akademik çalışmalara odaklanacaklardır. Kıymetli velilerimize de seslenmek istiyorum; gençlerimiz devletimizin şefkatli çatısı altında, bizlerin himayesindedir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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