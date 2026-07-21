Rektör Kırışık Merkez Kampüste incelemelerde bulundu

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Merkez Kampüs'te eğitim, spor ve sosyal yaşam alanları ile yapımı süren projelerde incelemelerde bulundu.

Saha ziyaretlerinde kampüsün mevcut durumu değerlendirilirken devam eden çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alındı.

Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, incelemelerine Karabük Üniversitesi Stadyumu ve çevresinden başladı. Ardından Mühendislik Fakültesi, yapımı devam eden inşaat alanları, Kamil Güleç Kütüphanesi, Kapalı Spor Salonu, Sosyal Yaşam Merkezi, Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi ile kampüsteki yeşil alanlarda incelemelerde bulundu.

İncelemeler sırasında kampüs genelinde sürdürülen altyapı, üstyapı ve çevre düzenleme çalışmaları değerlendirilirken, eğitim ve sosyal yaşam alanlarının mevcut durumu ile devam eden yatırımlar hakkında yetkililerden bilgi alındı.

Rektör Kırışık'a ziyaretleri boyunca Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Solmaz, Genel Sekreter Lütfü Köm ile ilgili daire başkanları eşlik etti.

Karabük Üniversitesi, öğrencilerine ve akademik personele daha nitelikli eğitim, araştırma ve sosyal yaşam imkanları sunmak amacıyla kampüs altyapısını güçlendirmeye ve fiziki gelişimini sürdürmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı