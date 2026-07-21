Haberler

Rektör Kırışık Merkez Kampüste incelemelerde bulundu

Rektör Kırışık Merkez Kampüste incelemelerde bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Merkez Kampüs'te eğitim, spor ve sosyal yaşam alanları ile yapımı süren projelerde incelemelerde bulundu; yetkililerden bilgi alarak çalışmaları değerlendirdi.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Merkez Kampüs'te eğitim, spor ve sosyal yaşam alanları ile yapımı süren projelerde incelemelerde bulundu.

Saha ziyaretlerinde kampüsün mevcut durumu değerlendirilirken devam eden çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alındı.

Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, incelemelerine Karabük Üniversitesi Stadyumu ve çevresinden başladı. Ardından Mühendislik Fakültesi, yapımı devam eden inşaat alanları, Kamil Güleç Kütüphanesi, Kapalı Spor Salonu, Sosyal Yaşam Merkezi, Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi ile kampüsteki yeşil alanlarda incelemelerde bulundu.

İncelemeler sırasında kampüs genelinde sürdürülen altyapı, üstyapı ve çevre düzenleme çalışmaları değerlendirilirken, eğitim ve sosyal yaşam alanlarının mevcut durumu ile devam eden yatırımlar hakkında yetkililerden bilgi alındı.

Rektör Kırışık'a ziyaretleri boyunca Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Solmaz, Genel Sekreter Lütfü Köm ile ilgili daire başkanları eşlik etti.

Karabük Üniversitesi, öğrencilerine ve akademik personele daha nitelikli eğitim, araştırma ve sosyal yaşam imkanları sunmak amacıyla kampüs altyapısını güçlendirmeye ve fiziki gelişimini sürdürmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Oğuzhan Uğur, hakimin karşısında 'Muhammed' örneği ile yırtmaya çalıştı

Oğuzhan Uğur, hakimin karşısında 'Muhammed'e sığındı

Çocuğu okula gitmek istemeyince nedenini araştıran baba, gördükleri karşısında dehşete düştü

Bir babanın kahrolduğu an! Pencereden kayda alıp emniyete koştu

Gülistan Doku soruşturmasında şoke eden detay! Hastane kayıtları tek tek silinmiş

28 milyon kayıt incelendi! Yıllar sonra ortaya çıkan gerçek şaşırttı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyada bir ilk! Muhalefet kazanmasın diye seçimleri kaldırdı

Dünyada bir ilk! Muhalefet kazanmasın diye seçimleri kaldırdı
Ölümle burun buruna! 5. katın korkuluklarında asılı kaldılar

Ölümle burun buruna! 5. katın korkuluklarında asılı kaldılar
Erdoğan'ın yardımcısına soruldu: Milyonların beklediği zam geliyor mu?

Erdoğan'ın yardımcısına soruldu: Milyonların beklediği zam geliyor mu?
MHP'li ilçe başkanı Ali Savaş motosiklet kazasında ağır yaralandı

MHP'li ilçe başkanı motosiklet kazasında ağır yaralandı
Alanda neden az kişi vardı? İşte olay yaratan konserin perde arkası

Olayın aslı çok başka çıktı

Altında rüzgar tersine döndü

Altını olanlar dikkat! Rüzgar tersine döndü
Kim der ki 54 yaşında! Kaslarıyla şov yaptı

Kim der ki 54 yaşında! Kaslarıyla şov yaptı