İzmir Enternasyonal Fuarı, 94. Kez Kapılarını Açıyor

1) İZMİR ENTERNASYONAL FUARI, 94'ÜNCÜ KEZ KAPILARINI AÇACAK

İZMİR'de bu yıl 'Fuar Şehrin Kalbinde' sloganı ile 29 Ağustos - 9 Eylül tarihleri arasında 94'üncü kez kapılarını açmaya hazırlanan İzmir Enternasyonal Fuarı'nın (İEF) lansman toplantısı gerçekleştirildi. Fuarın geçit töreni ile açılacağı belirtilirken, çok sayıda konsere ve etkinliğe ev sahipliği yapacağı duyuruldu.

Bu yıl 'Fuar Şehrin Kalbinde' sloganı ile 29 Ağustos - 9 Eylül tarihleri arasında 94'üncü kez kapılarını açmaya hazırlanan İEF'nin lansman toplantısı yapıldı. Toplantıya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri Tic. A.Ş. (İZFAŞ) Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu, Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak ve fuar sponsorları katıldı. Fuarın basın toplantısında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "İEF, İzmir'in simge organizasyonlarından biri. Geçen yıl bu fuarı, yeni bir kimliğe büründürmemiz gerektiğini ama eskiden gelen geleneksel fuar anılarını koruyarak bunu yapmamız gerektiğini söylemiştim. Mümkün olan en yoğun organizasyonu hazırlamaya çalıştık" dedi.

'BU YIL SLOGANIMIZ 'FUAR ŞEHRİN KALBİNDE' OLDU'

Başkan Tugay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yıl sloganımız 'Fuar Şehrin Kalbinde' oldu. Değerlerimizi koruyarak, hatıralarımızı canlandırarak ama sadece ticaret ve kültür değil sanatın, eğlencenin, sosyal organizasyonların, sporun merkezi olarak gerçekleşecek. 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 9 Eylül'ün 103'üncü yılını kutladığımız tarihlerde yine fuar olacak. Bu yıl yine yurt dışında ülkelerimiz ve şehirlerimiz var. Balkanlılar Halk Dansları Festivali'ne de ev sahipliği yapacağız. Onur konuğumuz Bosna Hersek, onun yanında Hindistan, Çin, Fransa, Ukrayna ve başka ülkelerimizde olacak."

'FUAR GEÇİT TÖRENİ İLE AÇILACAK'

Bu sene Kültürpark'ı canlandırmak için çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Tugay, "1939 yılında döneminin en güzel yapılarından birisi olarak inşa edilmiş, ancak atıl durumdaki müze binasını restore ettik ve sanat galerisi olarak ziyarete açıyoruz. Resim heykel müzesi olarak kullanılan binayı modern kütüphaneye dönüştürüyoruz. Göl Gazinosu tamamlandı. Büyük havuz da hazır olacak ve Göl Gazinosu restoran ve kafeterya olarak hizmet verirken kapalı alanda mutfak müzesi sizlerin ziyaretlerinize sunulacak. Ada Gazinosu'nu da önümüzdeki yıl sosyal tesis olarak tamamlayacağız. Dünyadaki pek çok festivalin geçit törenleri vardır. Biz de güzel bir geçit töreni düzenleyerek bu seneden itibaren başlatıyoruz. Önümüzdeki yıllarda bu görsel bir şova dönüşecek. Bu geçit töreni her yıl büyüdükçe uluslararası boyuta taşınacak. Mesut Sancak'ın yaptığı 'Önümüzdeki yıl herkesi katkı vermeye davet ediyoruz' çağrısı çok önemli. Şehrimizin uyduğunu düşündüğüm dinamikleri var. Herkes elinden gelen katkıyı vermeli. Bir yerde kalkınma varsa o hep beraber olduğumuz zaman gerçekleşecektir. Bunu kimse unutmamalı. Ben ve arkadaşlarım elimizden geleni yapmaya devam edecek. İzmir'i sürekli eleştirip kötüye gidiyormuş gibi psikolojisinden herkes çıkmalı. Bu benim şehre bir eleştirimdir. Bu eleştiri üzerine herkes düşünmeli" açıklamalarında bulundu.

'ÇOK DAHA İYİ EĞLENCE PARKINI HAK EDİYORUZ'

Kültürpark'taki lunaparkın kaldırılmasına ilişkin soruyu yanıtlayan Tugay, "Lunapark'ın yerleştiği alan Lunapark olarak tanımlanan bir alan değil. Orası normalde Lunapark olmamalı. Açıkçası orada birinin başına bir şey gelse 'Yetkisiz Lunapark'a izin veriliyor' dese ceza alırız. Belli özel günler dışında ziyaretçisi azdı. Bizce bunun nedeni eskimiş ve modası geçmiş aletlerdi. Ruhsatsız çalışıyordu, tehlikeli olabileceğini düşündüğümüz bazı şeyler vardı. Kira sözleşmesi yoktu. Biz, çok daha iyi eğlence parkını hak ediyoruz" dedi.

'FUAR DEMEK, İZMİR DEMEK'

İZFAŞ Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu ise 20 yılı aşkın süredir fuarcılığa emek verdiğini söyleyerek, "94 yıldır fuar demek, İEF demek. Fuar demek, İzmir demek. Çocuklara, gençlere, 7'den 77'ye herkese hitap edecek dolu dolu 12 günlük program hazırladık" dedi.

'FUARIMIZIN ANA SPONSORU OLMAKTAN GURUR DUYUYORUZ'

Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak da "İzmir sadece yaşanılan bir şehir değil, tarih boyunca medeniyetlere ev sahipliği yapmış; kültürüyle, doğasıyla, insanıyla hepimize ilham veren özel bir kent. Biz bu kentin parçasıyız. İzmir'de doğup büyüyen marka olarak şehrimize değer katma sorumluluğu taşıdığımız için gururluyuz" diye konuştu.

Öte yandan fuar giriş ücreti tam 40 TL, öğrenci 25 TL olarak belirlenirken, her gün saat 16.00 - 23.00 arasında ziyaret edilebilecek.