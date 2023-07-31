İbn Haldun Üniversitesi, depremzedelere sertifikalarını verdi

İbn Haldun Üniversitesi tarafından düzenlenen YKS Akademik Hazırlık Kampı ve Sanat Spor Kültür Kampı'na katılan öğrencilere sertifikaları verildi. Kamp süresince öğrenciler çeşitli eğitimler aldı ve üniversite hayatını deneyimledi.