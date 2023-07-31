İbn Haldun Üniversitesi, depremzedelere sertifikalarını verdi
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İbn Haldun Üniversitesi tarafından düzenlenen YKS Akademik Hazırlık Kampı ve Sanat Spor Kültür Kampı'na katılan öğrencilere sertifikaları verildi. Kamp süresince öğrenciler çeşitli eğitimler aldı ve üniversite hayatını deneyimledi.
İbn Haldun Üniversitesince düzenlenen ve 11 ilden depremzedelerin katıldığı YKS Akademik Hazırlık Kampı ve Sanat Spor Kültür Kampına katılan öğrencilere sertifikaları verildi.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, YKS Akademik Hazırlık Kampı'na 250, Sanat Spor Kültür Kampı'na ise 50 öğrenci katıldı.
Öğrencilerin bütün masrafları üniversite tarafından karşılandığı kamp 6 hafta sürdü.
Eğitime gelenlerin üniversitenin yurtlarında konakladığı kampta öğrenciler, üniversite giriş sınavı için çeşitli eğitimler aldı.
Öte yandan, gezi, spor faaliyetleri, çeşitli atölyeler, açık hava sineması gibi etkinliklere öğrenciler, üniversite ve kampüs hayatını deneyimledi.
Eğitimi tamamlayan öğrencilere sertifikalarını İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan, Genel Sekreter Sebahattin Belik ve Genel Sekreter Yardımcısı Kemal Sarı verdi.