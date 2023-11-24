Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Öğretmenler Günü Etkinliklerinde Öğretmen ve Öğrencilerle Buluştu

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen etkinliklerle öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Programda öğretmenlere çiçek, şal ve kravat hediye edildi. Şahin, öğretmenlerin öneminden bahsederek, öğretmenler gününün her gün kutlanması gerektiğini vurguladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen etkinliklerle öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Gaziantep Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programa Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, okul müdürleri öğretmen ve öğrenciler katıldı. Programa katılan öğretmenlere çiçek, şal ve kravat hediye edildi.

"Öğretmenler günü sadece bugün değil her gün olmalı"

Düzenlenen programda öğretmenlerin öneminden bahseden Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Gün çok önemli ama öğretmenler günü sadece bugün değil, her gün olmalı" diyerek sözlerine şöyle devam etti:

"Öğretmenlerimiz bizim için çok kıymetlisiniz gününüz kutlu olsun. Yaşadığımız çağda kim bilgiyi elinde tutuyorsa gücü de elinde tutan odur. Bizim de bilgi topluluğu olabilmemiz için bilgiye ulaşmamız lazım. Bilgi topluluğu olabilmemiz için okuduğumuzu anlamamız lazım. AÇEV deprem bölgesinde yaptığı sunumda eğitimin altın çağında olduğunu söyledi. Ama yedi yaş eğitime başlamak için çok geç. Elinizde bir cevher var size hediye ediliyor siz bir kuyumcu terazisiyle bunu insana dönüştürüyorsunuz. O kadar önemli bir şey ki bu. Faydalı insana, değerli insana dönüştürüyorsunuz. Bunun için tüm öğretmenlerimizin ellerinden öpüyorum. Fırsat verildiği zaman muhteşem başarı hikayeleri çıkıyor. Türkiye Cumhuriyeti fırsatlar ülkesidir. Her gün öğretmenler günü olmalı."

Öğretmenlerden Fatma Şahin'e teşekkür

Salondaki öğretmenler de Başkan Fatma Şahin'e Gaziantep'i bir eğitim şehri olma yolunda desteklediği, projeleri ile hep yanlarında olduğu için teşekkür etti.

Yasemin Erman Balsu Anadolu Lisesi'nde

yapılan programda ise Başkan Fatma Şahin öğrencileri sınıflarında ziyaret ederek onlara motivasyon konuşmasında bulundu.

Yapılan etkinlikler düzenlenecek olan akşam yemeği ile devam edecek. - GAZİANTEP