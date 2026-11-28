Eskişehir'de Hızır Bey Yurdu'ndaki öğrencilere hayat becerileri eğitimi veriliyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Eskişehir'de Hızır Bey Yurdu'nda kalan öğrenciler, Hayat Becerileri Eğitimlerine katılıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün düzenlediği programda çeşitli konularda eğitim veriliyor; eğitimlerin takvim doğrultusunda süreceği bildirildi.
Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Hızır Bey Yurdu'nda kalan öğrencilere yönelik Hayat Becerileri Eğitimleri devam ediyor.
Öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen program kapsamında çeşitli konularda eğitimler veriliyor. Yurt bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalara öğrenciler katılım sağlıyor.
Eğitimlerin belirlenen takvim doğrultusunda devam edeceği bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı