ERÜ Eczacılık Fakültesi Mezunlarına Tören Düzenlendi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Eczacılık Fakültesi mezunları için 2022-2023 eğitim dönemi mezuniyet töreni düzenlendi. Törene üniversite yöneticileri, akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı. Törenin açılış konuşmasında fakülte dekanı bilgi verirken, rektör ise mezunlara ömür boyu öğrenme ve başarı dileğinde bulundu.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Eczacılık Fakültesinin 2022-2023 eğitim dönemi mezunları için tören düzenlendi.

ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, mezun olan 80 öğrenci için Sabancı Kültür Sitesi'nde gerçekleştirilen törene Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oktay Özkan, Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin, Tıp Fakültesi Dekanı Cemal Alper Kemaloğlu, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mükerrem Betül Aycan, Genel Sekreter Yardımcısı Zafer Çağlıtalaslıgil, 12. Bölge Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın ile akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Eczacılık Fakültesi Dekanı Aycan, fakülteleri hakkında bilgi verdi.

Rektör Altun ise üniversite hakkında bilgiler vererek, Eczacılık Fakültesi binasını yaptıran Kılıçer ailesine teşekkür etti.

Öğrencilere seslenen Altun, öğrenmenin diplomayı alınca sona eren bir faaliyet olmadığını belirtti.

Altun, "Sevgili mezunlarımız, bundan sonraki hayatınızda ömür boyu öğrenme, sürekli öğrenme süreci içerisinde olmanızı arzu ediyoruz. Sizlerin Kayseri'yi ve Erciyes Üniversitesini başarılı bir şekilde temsil edeceğinizi bilmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından mezun öğrenciler diploma aldı, eczacı yemini etti.