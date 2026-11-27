Emet Göncek'te üreticilere organik tarım ve süt hijyeni eğitimi verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Göncek köyünde çiftçilere organik tarım, hayvan yetiştiricilerine süt hijyeni eğitimi verildi. Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince düzenlenen toplantıda, organik tarımın önemi ve süt hijyeni anlatıldı; eğitimlerin süreceği belirtildi.
Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Göncek köyünde çiftçilere organik tarım, hayvan yetiştiricilerine ise süt hijyeni konusunda bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından Göncek köyünde gerçekleştirilen toplantıda, çiftçilere organik tarımın önemi ve uygulamaları hakkında bilgi verilirken, hayvan yetiştiricilerine de süt hijyeni konusunda eğitim verildi.
Sağlıklı ve kaliteli tarımsal üretimin desteklenmesi, organik tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması ve üreticilerin bilinç düzeyinin artırılması amacıyla düzenlenen eğitim çalışmalarının devam edeceği belirtildi.