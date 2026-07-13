Elazığ'dan Ardahan'a pedal çevirdi

Elazığ Doğa Sporları Spor Kulübü Başkanı Semih Erköseler, Elazığ'dan Ardahan'a yaklaşık 550 kilometrelik yolu bisikletiyle pedal çevirerek festivale ulaştı.

Ardahan Valiliği tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Ardahan Bisiklet Festivali, Türkiye'nin dört bir yanından bini aşkın bisiklet tutkununu bir araya getirdi. Festivale Elazığ'ı temsilen Etkin Pedal Spor Kulübü, Bisikletliler Derneği Elazığ ve Elazığ Doğa Sporları Spor Kulübü katılarak şehri başarıyla temsil etti. Festival boyunca gerçekleştirilen etkinliklerde Elazığ heyeti, hem bisiklet kültürünün gelişimine katkı sundu hem de Elazığ'ın spor camiasını en iyi şekilde tanıtma fırsatı buldu. Festival kapsamında Etkin Pedal Spor Kulübü Başkanı Atakan Özdal, bisiklet sporuna verdiği destek ve Ardahan'da bisiklet kültürünün gelişmesine sunduğu katkılar nedeniyle Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli'ye teşekkür plaketi takdim etti.

Öte yandan, Elazığ Doğa Sporları Spor Kulübü Başkanı Semih Erköseler, Elazığ'dan Ardahan'a yaklaşık 550 kilometrelik yolu bisikletiyle pedal çevirerek festivale ulaştı. Erköseler ayrıca, Elazığ'ın simgelerinden biri olan 8 Köşe Elazığ Şapkasını Vali Çiçekli'ye hediye etti. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı