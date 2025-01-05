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Ehliyet sınavı ücretlerine yüzde 60 zam

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Sürücü adaylarına kötü haber geldi. MEB tarafından yapılan düzenlemeyle ehliyet sınavı ücretlerine yüzde 60 oranında zam geldi. 2025 yılında ilk sınav için belirlenen ücret 750 liradan bin 350 liraya çıkarken, ikinci sınav harcı ise 2 bin 500 liradan 4 bin liraya yükseldi.

Ehliyet almayı planlayan sürücü adaylarına kötü haber geldi. Yeni yılla birlikte başlayan zam furyasından ehliyet kursları da nasibini altı. 2025'te ehliyet sınavı ücretleri yüzde 60 zamlandı.

İKİNCİ SINAV 4 BİN LİRA OLDU

Patronlar Dünyası'nın aktardığı bilgilere göre; ilk sınav için belirlenen ücret 750 liradan bin 350 liraya yükseldi. İkinci sınav harcı ise 2 bin 500 liradan 4 bin liraya çıkarıldı. Bu durum, hem yeni kayıt yaptıran sürücü adaylarını hem de sınavı geçemeyenleri doğrudan etkileyecek.

ÜCRETİNİ ÖDEYENDEN FARK İSTENDİ

Geçtiğimiz yıl kurs ücretlerini ödeyen sürücü adayları da kurslardan gelen bilgilendirme mesajıyla şoke oldu. Sürücü kursları adaylara gönderdikleri mesajda zamlı ücretin ödenmesi gerektiğini, "Sayın adaylarımız, yeni uygulamalı sınav kodu için belirlenen başarısız aday harç ücretleri 4000 TL olarak belirlenmiştir, 7 Ocak tarihine kadar ücretini yatırmayan adaylarımızın ücretini yatırmasını, eski fiyattan yatıran adaylarımızın harç ücretini tamamlaması önemle rica olunur." ifadeleriyle bildirdi. Kurs yetkilileri ise bu artışların Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği tarifeler doğrultusunda uygulandığını ifade ediyor.

Sınav ücretlerinin yanı sıra kayıt bedellerinin de her yıl yükseldiğine dikkat çeken sürücü adayları, ehliyet almanın lüks hale geldiğini belirtti.

Ehliyet sınavı ücretlerine yüzde 60 zam
Haberler.com / Çağla Taşçı - Eğitim
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