Düzce Üniversitesi'nde Engelsiz Üniversite Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Düzce Üniversitesi'nde, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdullah Taşkesen başkanlığında Engelsiz Üniversite Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, özel öğrencilere yönelik mevcut durum değerlendirilerek faaliyetler planlandı ve daha erişilebilir bir eğitim ortamı oluşturulması için çalışmalar yapılması kararlaştırıldı.

Düzce Üniversitesi'nde, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdullah Taşkesen başkanlığında Engelsiz Üniversite Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya; Düzce Üniversitesi Öğrenci Dekanı Prof. Dr. Mustafa Koç, Engelsiz Üniversite Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Hakan Özak ile Daire Başkanları ve idari personeller katıldı.

Toplantıda, Düzce Üniversitesi'nde öğrenim gören özel öğrencilere yönelik mevcut durum değerlendirilerek farkındalık çalışmaları ile düzenlenmesi gereken faaliyetler planlandı. Bu dahilde Fakülteler ve Yüksekokulların tüm özel bireylere yönelik fiziksel ve öğretimsel uyarlamaları yapılarak daha erişilebilir hale getirilmesine ilişkin yol haritası oluşturuldu.

Düzce Üniversitesi'nin özel bireylere yönelik daha erişilebilir ve daha kapsayıcı bir eğitim ortamı olması amacıyla yapılması gerekenlere ilişkin bir çalıştay düzenlenmesine karar verildi. Ayrıca YÖK Engelsiz Bayrak Ödülleri dahilinde 2024 yılı başvuruları için ilgili düzenlemelerin yapılması da planlandı. - DÜZCE