Doğa Koleji'ne de kayyum atandı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı kararı ile Can Holding'e "kara para aklamak", "dolandırıcılık", "haksız mal edinme" gibi iddialar ile operasyon düzenlendi.

İstanbul Jandarma ekipleri erken saatlerde, Mehmet Şakir Can ile Kemal Can'ın sahibi olduğu Can Holding'e bağlı 121 şirketin merkezine giderek, el koydu. Şirketlerin yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) geçti. El konulan 121 şirket arasında Türkiye'nin en ünlü okullarından Doğa Koleji de var.

"EĞİTİM ÖĞRETİM KESİNTİSİZ DEVAM EDECEK"

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), TMSF'nin kayyum olarak atandığı Doğa Koleji'nde eğitim öğretim süreçlerinin kesintisiz devam edeceğini, öğrenci, öğretmen ve veliler için endişeye mahal bir durumun olmadığını bildirdi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Adı geçen soruşturma kapsamında yer alan 'Doğa Koleji' özel okullarında eğitim öğretim süreçleri aksamadan kesintisiz devam edecektir. Öğrenci, öğretmen ve veliler için endişeye mahal bir durum söz konusu değildir. Süreç, Bakanlığımızca yakından takip edilmekte olup gerekli durumlarda kamuoyu gelişmelerden haberdar edilecektir."

TMSF'DEN AÇIKLAMA

121 şirkete kayyum olarak atanan TMSF'den yapılan açıklamada da, "Bu dönemde TMSF'nin temel amacı, şirket çalışanlarının ve üçüncü tarafların haklarının korunması ile tüm işleyişin aksamadan sürdürülmesidir. Bu amaçla şirket yöneticileriyle de görüşmeler yapılmıştır. Sorumluluğumuz altındaki tüm şirketler, mevzuatın gerektirdiği şekilde 'basiretli tacir' anlayışıyla idare edilerek istikrar ve güven ortamı muhafaza edilecektir. Eğitim faaliyetleri kesintiye uğramadan devam edecek olup öğrencilerimizin eğitimi, öğretmenlerimizin katkısı ve velilerimizin desteğiyle güven içinde sürdürülecektir" ifadelerine yer verildi.

EL KONULAN 121 ŞİRKETTEN BAZILARI: