Diyarbakır'da Konteyner Kentte 640 Öğrenci Ders Başına Geçti

DİYARBAKIR'da konteyner kentte kalan 640 öğrenci ders başı yaptı. Anaokuluna başlayacak 60 öğrenci için konteyner kentte 3 ana sınıfı kuruldu, 580 öğrenci de servislerle okullarına taşındı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından evleri yıkılan ve ağır hasar alanlar için Kayapınar ilçesinde oluşturulan konteyner kentte 640 öğrenci yeni eğitim öğretim yılına başladı. Ana sınıfına başlayacak 60 öğrenci için her biri 20 öğrenciden oluşan 3 konteyner sınıf kuruldu. Kayapınar Geçici Konaklama Merkezi Konteyner Kent Koordinatörü Abdurrahman Ateş, depremzede çocukların her türlü ihtiyacının karşılandığını belirterek, 'Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte konteyner kentimizde 640 öğrencimiz bulunmaktadır. Bu öğrencilerimizin 60'ı konteyner kentimiz içerisinde bulunan 3 ana sınıfında eğitim öğretimlerine devam etmektedir. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimizi ise taşımalı eğitim yoluyla arkadaşlarıyla, öğretmenleriyle buluşturmaktayız. Konteyner kentimizde barınan vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını karşılamaktayız. Eğitim çağındaki çocuklarımızın eğitimlerine devam etmesi için yoğun çaba sarf etmekteyiz' dedi.

'NORMAL OKULLARDA YAPILAN ETKİNLİKLERİN AYNISI YAPILIYOR'

Öğrencilere kırtasiye, okul çantası ve eşofman takımını dağıtıldığını ifade eden Ateş, şunları söyledi

'Geçen hafta İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bize gönderilen kırtasiye malzemeleri, çanta ve eşofman takımlarının dağıtımını gerçekleştirdik. Buradaki çocuklarımızın deprem travmasını atlatabilmeleri için öğretmen arkadaşlarımız ellerinden gelen her türlü imkanı seferber ederek okula uyumunu sağlamaktadırlar. Eğitim ve öğretimin aksamaması için çabalamaktayız ve herhangi bir aksaklığın yaşanmaması için her türlü önlemi almış bulunmaktayız. Ana sınıfında bulunan öğrencilerimiz normal okullarda yapılan etkinlikle aynısını yapmaktadır. Her türlü imkanları sağlamaktayız.'Konteyner kentte kurulan 3 ana sınıfında eğitim görmeye başlayan ilk kez okula gitmenin heyecanını yaşadı. Aileler de çocuklarının heyecanına ortak olarak sınıfların yanında bekledi. Çocuklar, 'Burada eğleniyoruz, dans ediyoruz ve çeşitli oyunlar oynuyoruz. Okul çok güzel' dedi. (DHA)