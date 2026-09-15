Denizli’deki yurtlarda kayıt heyecanı yaşanıyor

Pamukkale Üniversitesinde okuyacak öğrencilerden Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlarda konaklayacaklar için hafta sonu kayıt heyecanı yaşanıyor. Denizli Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada bu yıl Denizli genelinde 11 öğrenci yurdunda toplam 11.964 öğrenciye hizmet verileceği, yurtlara başvuru yapan tüm öğrencilerin yerleştiği, hiçbir öğrencinin açıkta kalmadığı belirtildi.

2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı'nda Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Denizli yurtlarında konaklayacak öğrenciler, yurtlara yerleşmeye başladı. Yurt yetkilileri tarafından öğrencilerin kalacağı yurtlar ile verilecek hizmetler

öğrencilere tanıtılıyor. Türkiye'nin dört bir tarafından gelen öğrenciler, üniversite dönemi süresince kalacakları yurtlara kayıtlarını yaptırıyor. Bu yıl yurtlar, 11 bin 964 öğrencinin ikinci evi olacak.

Öğrencilerini yurtlara yerleştiren aileler, gün boyunca çocuklarıyla yurt bahçesinde ve sosyal tesislerde birlikte zaman geçirdi. Heyecan, gurur ve hüzün gibi duyguların bir arada yaşandığı anların ardından öğrencilerini yurtlara yerleştiren aileler memleketlerine dönüyor.

"Öğrencilerimiz, ailelerinin bizlere emaneti, gözbebeğimizdir"

Yeni eğitim-öğretim yılında yurt hizmetleriyle 7/24 öğrencilerin yanlarında olacaklarını kaydeden Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan, "Gençlerimiz her şeyin en iyisine, en güzeline layık. Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak yurtlarımızda sadece barınma değil, sosyal, kültürel ve sportif anlamda da güçlü bir altyapı sunuyoruz. Öğrencilerimiz, akademik hayatlarının yanı sıra sosyal ve kültürel yönden de kendilerini geliştirme fırsatı buluyor. Özgüveni yüksek ve donanımlı bireyler olarak yetişecek gençlerimizin ülkemizin geleceğine en iyi şekilde hazırlanmasını amaçlıyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı