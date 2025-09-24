Bu ilçede üniversiteyi kazanan herkes 12 bin lira alacak

İstanbul'da genç nüfus potansiyelinin en fazla olduğu ilçelerin başında gelen Sultanbeyli'de üniversiteyi kazananları mutlu edecek bir haber geldi. Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, bu yıl üniversiteyi kazanan lisans öğrencilerine 12 bin TL, ön lisans öğrencilerine ise 8 bin TL eğitim desteği vereceklerini ifade etti.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Başkan Tombaş, "Başarıya giden her adımda gençlerimizin yanında olacağımızın sözünü vermiştik. Bu sözü bir kez daha tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

ULAŞIM MASRAFI DA KARŞILANACAK

Ulaşım masrafında da gençlerin yanında olduklarını belirten Tombaş, "Üniversitelilere Eğitim Desteği'nin yanı sıra toplu ulaşım harcamalarına da destek oluyoruz. Sultanbeyli'de ikamet eden tüm üniversite öğrencilerimizin ulaşım masrafı bizden. Lisans veya Ön Lisans fark etmeksizin tüm üniversite öğrencilerimize Abonman Desteği başvurularımız başladı" ifadelerini kullandı.