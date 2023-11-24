Bozüyük Belediye Başkanı Öğretmenler Günü'nü Kutladı

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programına katıldı. Programda öğretmenlerle görüşen Başkan Bakkalcıoğlu, tüm öğretmenlerin gününü kutladı. Programda yemin töreni ve spor etkinlikleri de düzenlendi.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen kutlama programına katıldı.

Eylül Deluxe Davet Salonu'nda gerçekleştirilen kutlama programında masaları tek tek dolaşarak, öğretmenlerle görüşen Başkan Bakkalcıoğlu, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Kutlama programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlarken, günün anlam ve önemini belirten açılış konuşmasını İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya yaptı.

Çetinkaya, konuşmasında, "Cumhuriyetimizin kurucusu ve aynı zamanda ilk başöğretmeni olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 24 Kasım 1928 yılında Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul etmelerinin yıl dönümü olan 24 Kasım günü 1981 yılından beri Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Bu kutlu güne kavuşmanın bahtiyarlığı ile kutlama programımıza hoş geldiniz" diyerek, tüm misafirleri selamladı.

Konuşmanın ardından mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin yemin töreni yapıldı, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle öğretmenler arasında düzenlenen Bocce, Voleybol ve Dart Şampiyonaları'nda dereceye girenlere madalyaları protokol tarafından takdim edildi. Programın sonunda ise öğretmenler, müzik eşliğinde eğlenerek Öğretmenler Günü'nü kutladılar.

Programa, İlçe Kaymakamı Adem Öztürk, Garnizon Komutanı Mühimmat Binbaşı Caner Yılmaz, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile öğretmenler katıldı.