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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na ( Cop31 ) 8 bilimsel projeyle katkı sundu.

Gerçekleştirilen konferansta BŞEÜ, iklim değişikliğiyle mücadele, sürdürülebilir kalkınma, yeşil dönüşüm ve döngüsel ekonomi alanlarındaki çalışmalarını uluslararası platformda tanıttı. Yükseköğretim Kurulu koordinasyonunda yürütülen konferansa sunulan projeler, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nazile Ural'ın koordinasyonunda hazırlandı. Projelerde Prof. Dr. Dilek Ünal, Prof. Dr. Şenay Balbay, Doç. Dr. Merve Keskin, Öğr. Gör. Dr. Ahmet Naim Kahveci ve Arş. Gör. Esma Sağdıç görev aldı.

Sunulan bilimsel çalışmalar arasında iklim değişikliğine uyum, tarımsal üretimde sürdürülebilirlik, gıda güvenliği, deniz ekosistemlerinin korunması, iklim dirençli şehirler, çevre dostu sağlık teknolojileri ve karbon emisyonlarının azaltılması gibi konular yer aldı. Ayrıca endüstriyel atıkların yeniden değerlendirilmesi, sürdürülebilir biyoteknolojik üretim, sıfır atık ve çevresel farkındalığın artırılmasına yönelik çalışmalar da konferansta ele alındı.

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, "Üniversite olarak bilimsel bilgi ve araştırmalarımızı sürdürülebilir bir geleceğe katkı sunacak projelere dönüştürmeyi önemsiyoruz. COP31 kapsamında sunduğumuz 8 projeyle hem ülkemizin yeşil dönüşüm sürecine katkı sağlamayı hem de uluslararası bilimsel iş birliklerimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı