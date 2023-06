Kültür Koleji ve Kültür2000 Koleji tarafından düzenlenen 'Best of Kültür 2023' ödülleri sahiplerini buldu. Eğitim ve öğretim yılı boyunca bilim, sanat, spor ve inovasyon gibi branşlarda başarı gösteren öğrencilere destek olmak amacıyla hayata geçirilen etkinliğin ödül töreni, İstanbul Kültür Üniversitesi'nin ev sahipliğinde İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

ÖĞRENCİLERE ÖDÜLLERİNİ ÜNLÜ İSİMLER VERDİ

Yaşları 9 ila 18 arasında değişen Kültür Koleji ve Kültür2000 Koleji'nin öğrencilerinin ders yılı boyunca kazandığı başarıların kutlandığı törende, öğrenciler ödüllerini rol model olarak seçtikleri ünlü isimlerden aldı. Bu isimler arasında, Prof. Dr. Naci Görür, Ahmet Baran, Dr. Işıl Boy Ergül, Yeliz Arda, Beste Korkmaz, Berkan Karabulut, Mehmet Pamukçu, Türev Uludağ İbrahim Konar, Efe Güven, Fulya Öztürk, Ender Saraç, Yunus Emre Akkor yer aldı. Ayrıca kendilerine de ödül törenine katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.

Kültür Koleji ve Kültür2000 Koleji Okullar Koordinatörü Biriz Kutoğlu, ödül töreninde yaptığı konuşmada, "Best of Kültür, 2017 yılından beri geleneksel hale gelen bir etkinlik oldu. Bu etkinliğin amacı başarıyı takdir etmek ve öğrenciyi motive etmektir. Öğrencilerimiz her yıl sanatta, sporda, bilimde okul dışında birçok platformda önemli başarılar elde ediyor. Fakat bu başarıları elde ederken yanlarında okul arkadaşları ve aileleri olmuyor. Biz de her yılsonu karneden bir gün önce kurum dışından ödül alan tüm öğrencilerimiz bir araya topluyoruz. Gecede toplumda rol model olan kişiler öğrencilerimize ödüllerini veriyor. Bizim için bir gurur, başarı ve motivasyon gecesidir" dedi.

Doktor Ender Saraç ise "Onur ödülü alacağım için gururluyum, heyecanlıyım. Sürdürülebilir tanınırlık çok önemli. Gençleri iyi kavramak gerekiyor. Kendimizi sürekli yenilemek gerekiyor. Ülkemizde böyle pırıl pırıl aydınlık gençleri gördükçe biz de mutlu oluyoruz" diye konuştu.

Sanatçı Ahmet Baran da "Kıymetli gecede yılın rol model sanatçısı olarak onurlandırılmaktan mutluluk duyuyorum. Gençlere ışık olabilmek, müzikle, enstrümanla iletişim kurmalarını sağlayıp bir çift mavi gözün ışığında ne kadar güzellik katabiliriz diye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Tören toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.