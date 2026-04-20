Bayburt'ta gönüllü gençler tarih ve doğayla buluştu

Güncelleme:
Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki Bayburt Gençlik Merkezleri tarafından yürütülen Damla Gönüllülük Hareketi Projesi kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Gönüllü gençler güne rafting etkinliğiyle başlarken, daha sonra Bayburt Kalesi'ne çıkarak çevre temizliği yaptı. Program kapsamında ayrıca Dede Korkut Müzesi ve Arasta Meydanı ziyaret edildi.

Etkinlikler çerçevesinde Bayburt Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği de ziyaret edilerek bir şehit ailesiyle bir araya gelindi. Günün devamında ise yöresel değerlerin tanıtımı amacıyla Puruthane Tandır Ustası ziyaret edildi.

Gönüllülük, çevre bilinci ve vefa duygusunun ön planda olduğu etkinliklerle katılımcılar, verimli bir günü geride bıraktı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Pakistanlı kaynaklar 'Müzakere olacak' dedi, İran'dan yalanlama geldi

İran'dan Pakistan'ın iddiasına jet hızında yalanlama
Kan donduran aile katliamı! 8 çocuğu silahla vurarak öldürdü

Kan donduran aile katliamı! 8 çocuğu silahla vurarak öldürdü
Yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı! 15 kişi feci şekilde can verdi

Hurdaya dönen otobüsten cansız bedenleri binbir güçlükle çıkardılar
İran'da İsrail'e casusluk yaptığı iddia edilen 2 kişi idam edildi

Komşu casusların kalemini kırdı
Aralarında 49 yaş var! Belarus lideri Lukaşenko, genç güzellik kraliçesiyle aşk yaşıyor

Aralarında 49 yaş var! Belarus lideri Lukaşenko, genç güzellik kraliçesiyle aşk yaşıyor
Kan donduran aile katliamı! 8 çocuğu silahla vurarak öldürdü

Kan donduran aile katliamı! 8 çocuğu silahla vurarak öldürdü
Silahlar yeniden ateşlendi, akaryakıt indirimi iptal oldu

Silahlar yeniden ateşlendi, akaryakıtta dev indirim iptal oldu
TikTok canlı yayınında bir kişiyi bıçakladı, izleyicileri hediye göndermeye devam etti

Canlı yayın açıp kadını bıçakladı, polis aracında yayına devam etti