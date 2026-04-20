Bayburt'ta gönüllü gençler tarih ve doğayla buluştu

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki Bayburt Gençlik Merkezleri tarafından yürütülen Damla Gönüllülük Hareketi Projesi kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Gönüllü gençler güne rafting etkinliğiyle başlarken, daha sonra Bayburt Kalesi'ne çıkarak çevre temizliği yaptı. Program kapsamında ayrıca Dede Korkut Müzesi ve Arasta Meydanı ziyaret edildi.

Etkinlikler çerçevesinde Bayburt Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği de ziyaret edilerek bir şehit ailesiyle bir araya gelindi. Günün devamında ise yöresel değerlerin tanıtımı amacıyla Puruthane Tandır Ustası ziyaret edildi.

Gönüllülük, çevre bilinci ve vefa duygusunun ön planda olduğu etkinliklerle katılımcılar, verimli bir günü geride bıraktı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı