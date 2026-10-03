Haberler

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Özalp, Bandırma Spor Salonu inşaatını inceledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Özalp, Bandırma Spor Salonu inşaatını inceledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, Bandırma'da gençlik ve spor hizmetleri kapsamında tesislerde incelemede bulundu. Özalp, yapımı süren Bandırma Spor Salonu inşaatını, Bandırma Gençlik Merkezi ve Yüzme Havuzu'nu ziyaret ederek bilgi aldı.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, Bandırma'da gençlik ve spor hizmetleri kapsamında çeşitli tesislerde incelemelerde bulundu.

Gerçekleştirilen ziyaret programında ilçedeki gençlik ve spor yatırımlarının mevcut durumu yerinde değerlendirildi. İl Müdürü Adem Özalp, program kapsamında yapımı devam eden Bandırma Spor Salonu inşaatını ziyaret ederek sürdürülen çalışmalar hakkında incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

Özalp daha sonra Bandırma Gençlik Merkezi ile Bandırma Yüzme Havuzu'nu ziyaret etti. Tesislerde yürütülen çalışmalar ve gençlik ile spor hizmetleri kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Gerçekleştirilen ziyaretlerle Bandırma'daki gençlik ve spor tesislerinin mevcut durumu yerinde incelenirken, ilçede yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla tesislerde incelemeler gerçekleştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 32 sitede yayınlandı.
Aziz Yıldırım 3-4 haftaya açılacak demişti! Lukaku ilk golünü Türkiye'ye attı

Aziz Yıldırım'ı haklı çıkardı

Aydın Ünal'dan fon soruşturmasına ilişkin çarpıcı yorum: Kimsenin yanına kar kalmıyor

Fon krizine yorumu olay: Kimsenin yanına kar kalmıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Talisca yine boş geçmedi! Golünü attı, maçın adamı seçildi

Bu adamı kim durduracak? Yine şiir gibi bir gol attı

Resmen galibiyeti unuttuk! A Milli Takım Belçika'dan da fark yedi

Resmen galibiyeti unuttuk! A Milli Takım'da kabus bitmiyor
Montella'dan 'istifa' tezahüratlarına yanıt: Kulak asmıyorum

"İstifa" çağrılarına verdiği yanıt ortalığı karıştıracak
9 milyon balığı göllere bıraktılar! 54 yıl sonra pişman oldular

9 milyon balığı göllere bıraktılar! 54 yıl sonra pişman oldular
Canlı yayında korku dolu anlar: Haber sunarken canından oluyordu

Canlı yayında korku dolu anlar: Haber sunarken canından oluyordu
Velayeti kaybetti, 4 yaşındaki kızını öldürüp intihar etti

Velayeti kaybedince dehşet saçtı: Önce kızını öldürdü sonra kendisini
Ev hapsi kararı verilen Çağla Boz'un uyuşturucu test sonucu belli oldu

Çağla Boz'un uyuşturucu test sonucu belli oldu