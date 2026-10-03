Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Özalp, Bandırma Spor Salonu inşaatını inceledi

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Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, Bandırma'da gençlik ve spor hizmetleri kapsamında çeşitli tesislerde incelemelerde bulundu.

Gerçekleştirilen ziyaret programında ilçedeki gençlik ve spor yatırımlarının mevcut durumu yerinde değerlendirildi. İl Müdürü Adem Özalp, program kapsamında yapımı devam eden Bandırma Spor Salonu inşaatını ziyaret ederek sürdürülen çalışmalar hakkında incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

Özalp daha sonra Bandırma Gençlik Merkezi ile Bandırma Yüzme Havuzu'nu ziyaret etti. Tesislerde yürütülen çalışmalar ve gençlik ile spor hizmetleri kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Gerçekleştirilen ziyaretlerle Bandırma'daki gençlik ve spor tesislerinin mevcut durumu yerinde incelenirken, ilçede yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla tesislerde incelemeler gerçekleştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı