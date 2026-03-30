Haberler

Bala Hatun Yurdu'nda afet tatbikatı

Bala Hatun Yurdu'nda afet tatbikatı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Eskişehir Yurtları bünyesinde hizmet veren Bala Hatun Yurdu'nda, muhtemel afet durumlarına karşı hazırlıklı olmak amacıyla kapsamlı bir "Afet Farkındalık Eğitimi" ve tatbikatı gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Eskişehir Yurtları bünyesinde hizmet veren Bala Hatun Yurdu'nda, muhtemel afet durumlarına karşı hazırlıklı olmak amacıyla kapsamlı bir "Afet Farkındalık Eğitimi" ve tatbikatı gerçekleştirildi.

Eğitim programı çerçevesinde uzman ekipler eşliğinde bir araya gelen öğrenciler, önce teorik bilgilendirme aldı. Ardından senaryo gereği meydana gelen yangın ve deprem anlarında yapılması gerekenler uygulamalı olarak canlandırıldı. Tatbikat sırasında öğrencilerin tahliye kurallarına uyması ve doğru pozisyonları alması titizlikle takip edildi.

Doğru müdahale becerileri pekiştirildi

Uygulamalı eğitimlerle afet anında panik yapmadan doğru hareket etme becerilerini geliştiren öğrenciler, yangın tüpü kullanımı ve deprem anındaki "Çök-Kapan-Tutun" yöntemini bizzat deneyimledi. GSB Eskişehir Yurtları yetkilileri, yurtlarda kalan gençlerin güvenliği için bu tür eğitici ve uygulamalı faaliyetlerin düzenli aralıklarla devam edeceğini vurguladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

