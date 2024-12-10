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Bakanlık; Memur, Sayman, Şef ve Sivil Savunma Uzmanlığı için Görevde Yükselme Sınavı düzenleyecek

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Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, Memur, Sayman, Şef ve Sivil Savunma Uzmanı kadro unvanları için Görevde Yükselme sınavı düzenleyecek.

Tarım Ve Orman Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/A maddesi kapsamında görev yapan personel için "Görevde Yükselme Sınavı" düzenleyecek. Memur, Sayman, Şef ve Sivil Savunma Uzmanı gibi kadro unvanlarında yapılacak sınav, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilecek.

SINAV BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Sınav başvuruları, 11-20 Aralık 2024 tarihleri arasında bakanlığın resmi sitesi üzerinden yapılacak.

Başvuru sürecinde herhangi bir aksaklık yaşanmaması için personelin, belirtilen tarihlerde işlemlerini tamamlaması gerektiği vurgulandı.

Başvuru sürecine ilişkin detaylı bilgiler, ilan metninde ve yayımlanan "Başvuru Kullanım Kılavuzu"nda yer alıyor. Adayların sınavla ilgili gerekli bilgilere bu kaynaklardan ulaşabileceği belirtildi.

Bakanlık; Memur, Sayman, Şef ve Sivil Savunma Uzmanlığı için Görevde Yükselme Sınavı düzenleyecek
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Eğitim
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