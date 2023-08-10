Aydın'da Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı Ortaklar Genç Ofis'te yaz eğitimleri devam ediyor

Aydın'ın Germencik ilçesinde bulunan Ortaklar Genç Ofis'te öğrenciler jimnastik, resim, halk oyunları, İngilizce ve drama eğitimleri alıyor. Ücretsiz eğitim alan öğrenciler, serbest zamanlarında akıl ve zeka oyunları ve langırt oynayarak vakitlerini değerlendiriyor.

Aydın'ın Germencik ilçesi Ortaklar Mahallesi'nde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı faaliyet gösteren Ortaklar Genç Ofis'te yaz eğitimleri devam ediyor.

Öğrencilerin üye olduğu Ortaklar Genç Ofis'te jimnastik, resim, halk oyunları, İngilizce ve drama eğitimleri devam ediyor.

Ücretsiz eğitim alan öğrenciler, serbest zamanlarında akıl ve zeka oyunları ve langırt oynayarak vakitlerini verimli bir şekilde değerlendiriyor.