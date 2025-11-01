Aksaray'da Öğrenciler Günde 1300 Öğrenciye Yemek Hazırlıyor

AKSARAY'da Uluırmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, yiyecek içecek hizmetleri alanında eğitim gören öğrenciler, günde 1300 öğrenciye yemek hazırlıyor. Fabrika gibi çalışan okulda yaklaşık 9 ayda 40 milyon TL ciro elde eden öğrenciler, mesleği yerinde öğreniyor. Okul müdürü Ergün Demirer, "Taşımalı eğitim gören 66 okulun sıcak yemek ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Hem yemeğin hazırlanması hem de paketlenmesinde azimle gayret gösteriyoruz. Bu bizim için önemli ve kıymetli bir çalışma. Bu yıl 1300 öğrenciye yemek sağlıyoruz" dedi.

Kentte 445 öğrencisiyle eğitime devam eden Uluırmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde hazırlanan proje kapsamında öğrenci ve öğretmenler, ilçede taşımalı eğitim gören 1300 öğrenciye yemek hazırlıyor. Okulun yiyecek, içecek hizmetleri alanında eğitim gören 10 öğrencinin, aşçı öğretmenleri eşliğinde dev kazanlarda pişirdikleri yemekler, paketleme işleminin ardından okullara dağıtılıyor. Okul bünyesindeki döner sermaye işletmesi, 9 ayda 40 milyon TL gelir elde etti. Elde edilen gelirden öğrenciler de payını alıyor. Lise öğrencileri, mesleği öğrenmenin yanı sıra kendi parasını kazanmanın mutluluğunu yaşıyor.

'66 OKULDA 1300 ÖĞRENCİNİN YEMEĞİNİ KARŞILIYORUZ'

Yeni öğretim yılında 2 ayrı ders programı uyguladıklarını belirten okul müdürü Ergün Demirer, "Hafta içi ve hafta sonu grupları olmak üzere mesleki eğitim merkezi programında 140 öğrencimiz var. Okulda ise toplam 445 öğrencimiz var. Eylül ayı sonu itibarıyla işlem hacmimiz 40 milyonu buldu. Yıl sonuna kadar ise 50 milyonu aşacağız. Burada mesleki eğitim çalışmalarında okulumuzda öğrencilerimizin birebir mesleki eğitime kazandırılması konusunda, doğrudan işbaşı eğitim yapması konusunda çok önemli katkılar sağlıyoruz. Taşımalı eğitim gören 66 okulun sıcak yemek ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimizle birlikte mutfağımızda hazırlık yapıyor. Öğle vakti gelmeden okullarda yemeklerin masalarda hazır bulunması sağlanıyor. Hem yemeğin hazırlanması hem de paketlenmesinde azimle gayret gösteriyoruz. Bu, bizim için önemli ve kıymetli bir çalışma. Bu yıl 1300 öğrenciye yemek sağlıyoruz" dedi.

'OKULUMUZ YILIN 365 GÜNÜ HİZMET VERİYOR'

Okulun 365 gün hizmet verdiğini, öğlencilerin de asgari ücret düzeyinde ödeme aldıklarını belirten Demirer, "Yılın 365 günü hizmet veriyoruz. Sürekli burada eğitim ve üretim ortamlarında görev alıyorlar. Yapmış oldukları bu çalışmalarla öğrencilerimizin puantaj takibini yapıyoruz. Asgari ücret düzeyinde ücretlendirmelerini sağlıyoruz. Günlük yaklaşık 25 öğrencimizi aktif sahada görebilirsiniz. Yoğun günlerde bu sayı 50-60'a kadar çıkıyor. Kademeli ve dönüşümlü bir şekilde çalışma günlerini planlıyoruz. Elde ettiğimiz gelirleri de yine asgari ücret üzerinden ödüyoruz. Bu da öğrencilerimizin mesleğe olan ilgilerini artırıyor. Burada verilen eğitim sadece okulumuzla sınırlı kalmıyor. Okulu bitiren öğrencilerimiz iş konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamadan gerek Aksaray'da gerekse farklı illerde turizm işletmelerinde ya da konaklama, yiyecek ve içecek işletmelerinde son derece kabul görüyor. Mezun öğrencilerimiz sektördeki ihtiyacı karşılıyor. Gelecek, meslek insanlarının ellerinde şekillenecek" diye konuştu.

MEZUN OLDUKLARI OKULDA GÖREV YAPIYORLAR

Mezun olduğu okulda çalışan Hüseyin Neşeli, "2012 yılında bu okuldan mezun oldum. 2016 yılında ise burada usta öğretici olarak çalışmaya başladım. Burada yaklaşık 1500 kişiye 4 çeşit yemek çıkartıyoruz" dedi.

Meliha Duran ise "Okulumdan mezun olduktan 3 ay sonra burada şef olarak çalışmaya başladım. Pastane bölümünde 41 çeşit ürünümüz var. Genç yaşta meslek sahibi olmak ise çok ayrı bir duygu. Çünkü kendi ayaklarımın üstünde durduğumu düşünüyorum. Ailem de benimle gurur duyup destekliyor" diye konuştu.