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Erzincan'da 423 Emniyet Personeline Finansal Okuryazarlık Eğitimi

Erzincan'da 423 Emniyet Personeline Finansal Okuryazarlık Eğitimi
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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Sermaye Piyasası Kurulu arasındaki iş birliği protokolü kapsamında 423 personele finansal okuryazarlık eğitimi verdi. Eğitimde bütçe yönetimi, tasarruf, yatırım araçları ve bilinçli yatırım konuları ele alındı; benzer eğitimlerin sürdürüleceği açıklandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) arasında imzalanan "Finansal Okuryazarlığın Yaygınlaştırılmasına Yönelik İş Birliği Protokolü" kapsamında 423 emniyet personeline finansal okuryazarlık eğitimi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen eğitime, İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba ile İl Emniyet Müdür Yardımcıları katıldı.

İl merkezinde görev yapan 423 personele verilen eğitimde, bütçe yönetimi, tasarruf, yatırım araçları, finansal planlama ve bilinçli yatırım konularında bilgilendirme yapıldı.

Eğitimin, personelin finansal farkındalığını artırmak, ekonomik kararlarını daha bilinçli şekilde alabilmelerini sağlamak ve finansal okuryazarlık düzeyini geliştirmek amacıyla düzenlendiği belirtildi. Emniyet Genel Müdürlüğü ile Sermaye Piyasası Kurulu arasındaki iş birliği kapsamında benzer eğitim faaliyetlerinin sürdürüleceği ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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