Eğirdirli yelkenciler Bodrum'da yarışacak
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Eğirdirli yelkenciler Bodrum'da yarışacak

09.03.2021 16:08 | Son Güncelleme: 09.03.2021 16:11
Eğirdirli yelkenciler Bodrum'da yarışacak

14 Mart tarihleri arasında düzenlenecek olan yarışmaya katılacak.

14 Mart tarihleri arasında düzenlenecek olan yarışmaya katılacak.

Yarışma hakkında bilgi veren Isparta Yelken İl Temsilcisi Şeref Ağartan, Eğirdirli yelkencilerin yarışlara iki sınıfta katılacaklarını belirterek "Optimist ve laser sınıflarında yelkencilerimiz yarışacaklar. Optimist sınıfında Aybars Kaya, Nisa Naz Kayacan, Zeliha Nur Demirtaş, Deniz Nimet Bulucu, Süreyya Oktar, Afra Öztekin, Zeynep Dila Orgün yarışacak. Laser 4.7 sınıfında Arif Aslantürk, İlke Dikmen, Yunus Emre Karagöz mücadele edecekler. Yarışlarda antrenörlerimiz Ahmet Şahan ve Utku Mehmet Dikmen görev yapacaklar" dedi.

Türkiye Şampiyonasına hazırlık olması açısından bu yarışları önemsediklerini vurgulayan Ağartan, "Nisan ayında Türkiye Yelken Federasyonunun yapacağı Milli Takım Seçme Yarışı olan Türkiye Şampiyonasına hazırlık olması amacıyla Bodrum yarışlarına katılıyoruz. Yelkencilerimizin kış boyunca yaptıkları çalışmalarının sonucunu bu yarışlarla değerlendirmek istiyoruz. Yarışlara katılan tüm yelkencilerimize başarılar diliyorum" diye konuştu. - ISPARTA

Eğirdirli yelkenciler Bodrum'da yarışacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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