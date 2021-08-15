Eğirdir Triatlonu Türkiye Kupası final yarışları sona erdi

Isparta'da düzenlenen Eğirdir Oral B Triatlonu Türkiye Kupası Final Yarışları bugünkü yarışmaların ardından sona erdi.

Isparta'da düzenlenen Eğirdir Oral B Triatlonu Türkiye Kupası Final Yarışları bugünkü yarışmaların ardından sona erdi.

Türkiye Triatlon Federasyonu, Eğirdir Kaymakamlığı ve Eğirdir Belediyesi işbirliği ile bu yıl 18'incisi düzenlenen Eğirdir Oral B Triatlonu Türkiye Kupası Final Yarışları ve 30 Ağustos Zafer Bayramı Aquatlon Şenliği sona erdi. İki gün süren yarışmanın ikinci gününde Yaş Grupları Erkek, Yaş Grubu Kadın, Elit Erkekler ve Elit Kadınlar yarışmaları yapıldı.

Dereceye girenler ödüllendirildi

Eğirdir Oral B Triatlonu Türkiye Kupası Final Yarışları programına, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Isparta İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Isparta Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Göçer, Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, Eski Eğirdir Belediye Başkanı Tacettin Gencay, Türkiye Triatlon Federasyonu yetkilileri, Eğirdir protokolü, sporcular ve aileler katıldı.

Yarışmalarda dereceye giren sporculara madalya ve kupaları protokol tarafından takdim edildi.

Avrupa Şampiyonası yarışları yapıldı

Yaş Grupları Erkek, Yaş Grubu Kadın, Elit Erkekler ve Elit Kadınların ödüllerinin verilmesinin ardından Yıldız Erkekler - Yıldız Kadınlar (15-17 Yaş) sporcularının Avrupa Şampiyonası yarışmaları start aldı. Yarışmaların ardından Eğirdir Triatlonu tamamlandı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı