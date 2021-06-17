Eğirdir EKK Başkanı Yusuf Öngün güven tazeledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eğirdir EKK Başkanı Yusuf Öngün güven tazeledi

Eğirdir EKK Başkanı Yusuf Öngün güven tazeledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Eğirdir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi 2020 yılı olağan genel kurul toplantısı Vergi dairesi üzerinde bulunan toplantı salonunda yapıldı.

Eğirdir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi 2020 yılı olağan genel kurul toplantısı Vergi dairesi üzerinde bulunan toplantı salonunda yapıldı. Üç adayın yarıştığı seçimlerde mevcut başkan Yusuf Öngün Eğirdir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığına yeniden seçildi.

491 kayıtlı üyeden 448 üyenin oy kullanıldığı seçimlerde Yusuf Öngün 299 oy aldı.Seçime giren diğer adaylardan Mustafa Gökdoğan 110, Çetin Güngörmez de 33 oy alırken 6 oy da iptal edildi.

Başkan Yusuf Öngün kongrede yaptığı konuşmada Kooperatif plasmanını önce 100 bin liradan 150 bin liraya çıkardıklarını belirterek " Sonra 150 bin liradan 200 bin liraya çıkardık. 200 bin lira olan plasman Türkiye şartlarında kooperatiflere verilen en üst düzey plasmandır. Biz geldiğimizde kooperatifimizin plasmanı 7 milyon liraydı. 4 yıl içinde bu plasmanımız 47 milyon liraya ulaşmıştır. Şu an kooperatifimiz 1'nci grupta yer almaktadır" diye konuştu.

Genel Kurul toplantısına Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi, Altıncı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Bölge Birliği Başkanı, TESKOMB yönetim kurulu üyesi Ahmet Tural, Gelendost EKK Başkanı Levent Korkmaz, Yalvaç EKK Başkanı Sürmeli Yağcı, Gönen EKK Başkanı Adem Kumcu, Şarkikaraağaç EKK Başkanı Murat Gülşen, Isparta Manavlar Odası Başkanı Hasan Demir, Isparta Tuhafiyeciler Odası Başkanı Mehmet Dolaksız, Eğirdir Halk Bank Şube Müdürü Ahmet Selçuk, Eğirdir Esnaf Odası Başkanı Murat Yalkın, Eğirdir Şoförler ve Otomobilciler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Ahmet Hamdi Takır ve kooperatif ortakları katıldı. - ISPARTA

Eğirdir EKK Başkanı Yusuf Öngün güven tazeledi
Eğirdir EKK Başkanı Yusuf Öngün güven tazeledi
Eğirdir EKK Başkanı Yusuf Öngün güven tazeledi
Eğirdir EKK Başkanı Yusuf Öngün güven tazeledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar İlham Aliyev Bülent Turan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Enis Arıkan İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Aytaç Kara Okay Yokuşlu Sergen Yalçın Çağlar Söyüncü Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Eğirdir EKK Başkanı Yusuf Öngün güven tazeledi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.6.2021 16:43:41. #1.16#

title