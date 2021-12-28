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Eğirdir'de Futsal Heyecanı Başladı.

Eğirdir'de Futsal Heyecanı Başladı.
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Eğirdir'de Futsal Heyecanı Başladı.

Eğirdir'de Futsal Heyecanı Başladı. Eğirdir Kaymakamlığı tarafından organize edilen 2. kurumlar arası futsal turnuvası toplam 13 takımın katılımı ve 2 grup halinde bugün akşam saat 18. 00'de Eğirdir Kemik Hastanesi ve Müftülük maçıyla başladı. Açılış maçının başlama vuruşunu Kaymakamız Adem Çelik yaptı. Açılış maçına Kaymakamımız Adem Çelik, Belediye Başkanı Veli Gök, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. İlçe Müftüsü Mehmet Ali Eroğlu'nun çiçek takdiminin ardından konuşan Kaymakam Adem Çelik tüm takımlara turnuvada centilmence mücadele etmelerini söyleyerek başlama vuruşunu yaptı. Turnuvanın ilk maçını Hastane takımı 4-2 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

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