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Egeli ihracatçılardan kredi limitlerinin artırılması talebi

Egeli ihracatçılardan kredi limitlerinin artırılması talebi
AA / Tolga Albay - Haberler | Ekonomi

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, dövize endeksli Türk lirası kredisi kullanan ihracatçıların kur artışı sonrası limit sıkıntısı yaşadığını belirtti.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, dövize endeksli Türk lirası kredisi kullanan ihracatçıların kur artışı sonrası limit sıkıntısı yaşadığını belirtti.

Eskinazi, yaptığı açıklamada, döviz kurlarında son aylarda yaşanan artışların ardından bankaların ihracatçılara, limiti aştıkları gerekçesiyle kredi vermediğini belirtti.

Türk Eximbank ve diğer bankaların kredi limitlerini döviz kurundaki değişime göre bir an önce artırması talebinde bulunan Eskinazi, şunları kaydetti:

"Örnek vermek gerekirse 1 milyon dolar kredi limiti olan bir ihracatçı eylül ayındaki döviz kurlarına göre 8,6 milyon lira kredi kullanabiliyordu. Bu ihracatçımız eylül ayına kadar 5 milyon lira kredi kullandıysa 3,6 milyon lira limiti olduğunu düşünüp kredi başvurusunda bulunuyor ve bankadan 'Kredi limitinizi aştınız' yanıtını alıyor. Firmaların ihraç ettiği ürünlerin bedelleri geldiğinde de yine limit aşımı gerekçesiyle bu gelirler kullanılan krediye sayılıyor. İhracatçılarımız iki yönlü mağdur ediliyor. Türk Eximbank ve diğer bankaların kredi limitlerini döviz kurundaki değişime göre bir an önce artırması ya da limitler belirlenirken döviz kurunun eylül öncesindeki seviyeden hesaplanmasını talep ediyoruz."

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AA / Tolga Albay - Ekonomi Haberleri

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