Ege Maden İhracatçı Birliği Başkanlığına Kaya Seçildi

Ege Maden İhracatçı Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, bu görevine yeniden seçildi.

Birliğin seçimli olağan genel kurul toplantısı, İzmir Mimarlar Odasında gerçekleşti.

Yönetim kurulu için 3 listenin yarıştığı seçimde, Kaya'nın başkan adayı olduğu mavi liste 227 oyla seçimi kazandı.

Şener Bayyurt'un başkan adayı olduğu kırmızı liste 200, Halil Öksüz'ün temsil ettiği beyaz listeye ise 72 oyda kaldı.

Kaya, genel kurul sonrası yaptığı konuşmada, sektöre yakışan olgunlukta bir seçim geçirdiklerini söyledi.

Madencilik sektörünün sorunlarının çözümü için yeni canla başla çalışmaya devam edeceklerini aktaran Kaya, "Katma değerli ürün ihracatını arttırmak için URGE projeleri yapacağız. Türkiye İhracatçılar Meclisi ile birlikte Ankara nezdinde sektörün sorunlarının çözümü için çaba göstereceğiz." ifadelerini kullandı.